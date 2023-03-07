حال رحيل والده.. دافيد أنشيلوتي أحد خيارات ريال مدريد

ومع إغراء المدير الفني الإيطالي من قبل الاتحاد البرازيلي لتدريب المنتخب الأول خلفا لتيتي، هناك العديد من المرشحين لشغل منصبه. ومع ذلك هناك شخص هو الأقرب بالفعل لخلافة أنشيلوتي هو نجله دافيد.

وقالت محطة "كواترو" الإسبانية إن الكثيرين يعتبرون أن دافيد أنشيلوتي هو بطل الظل لنجاحات ريال مدريد في هذه الفترة الثانية لوالده، كارلو أنشيلوتي، على مقاعد البدلاء للفريق الملكي.

ومع مرور الوقت والتجارب كان التلميذ يكتسب المزيد من الخبرة في القرارات الفنية التي يتخذها والده كارليتو.

وأكدت المحطة التلفزيونية أن دافيد مستعد للقيام بالقفزة ليصبح المدير الفني لريال مدريد، إذ تلقى عرضا من إيفرتون قبل أسابيع قليلة فقط. وبالتأكيد لن يكون الفريق الإنجليزي هو الوحيد الذي يضعه في القائمة المختصرة ليكون مدربًا لناديه.

وعلى الرغم من أنه تم اختيار زين الدين زيدان خلال فترة والده الأولى، وأن أسماء راؤول أو ألفارو أربيلوا تبدو أيضًا بين مدربي ريال مدريد المستقبليين، إلا أن هناك القليل ممن يعرفون الحياة اليومية للنادي أفضل من دافيد أنشيلوتي.