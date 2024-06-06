السودان يهزم موريتانيا ويتصدر مجموعته في تصفيات مونديال 2026
حقق المنتخب السوداني فوزا هاما على حساب مضيفه المنتخب الموريتاني (2-0) مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ودخل المنتخب الموريتاني المعزز بعاملي الأرض والجمهور المباراة بهدف تحقيق فوزه الأول، وتأكيد الأداء اللافت الذي ظهر به في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار عندما بلغ ربع النهائي، لكنه تكبد خسارة جديدة هي الثانية له في 3 مباريات.
وفي المقابل، نجح منتخب السودان في تأكيد بدايته المتوهجة في التصفيات، بعد أن تقدم بهدف أول بعد مرور 16 دقيقة للاعبه سيف تيري، قبل أن يسجل لاعب موريتانيا لامين با الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.
وبهذا الفوز رفع منتخب صقور الجديان رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متقدما على السنغال الذي يملك 4 نقاط والكونغو الديمقراطية برصيد 3 نقاط، قبل لقائهما وجها لوجه مساء اليوم الخميس.
وفي المقابل توقف رصيد منتخب موريتانيا عند نقطة وحيدة متذيلا الترتيب بعد خسارتين وتعادل.
وفي الجولة الرابعة يلتقي منتخب موريتانيا مع السنغال فيما يستضيف المنتخب السوداني نظيره جنوب السودان، وتواجه توغو منتخب الكونغو الديمقراطية.