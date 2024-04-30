"فأل خير" لريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن مع الريال في الدور قبل النهائي بالبطولة، علمًا بأن بايرن ودَّع المسابقة في آخر مواجهتين جمعتهما في هذا الدور موسمي 2013/2014 و2017/2018.

ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لا سيما أن الفريق بات قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يكون جود بيلينغهام جاهزًا لقيادة هجوم الريال، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسيداد بسبب مشكلة في المعدة، كما يتوقع أن يكون رودريجو جاهزًا لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يفتقد الريال لجهود داني كارفاخال بسبب الإيقاف، وينتظر أن يدفع أنشيلوتي بلوكاس فاسكيز بدلًا منه.