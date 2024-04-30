"فأل خير" لريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ
يظهر ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في مواجهة الفريقين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالطقم الأسود وهو ما يعتبره عددٌ من مشجعي ريال مدريد "فأل حسن" للفريق الملكي أمام نظيره البافاري.
ويحتضن ملعب "أليانز أرينا"، مساء الثلاثاء، أولى مواجهَتَي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين بايرن ميونخ وريال مدريد.
وخلال الاجتماع الفني للمباراة تقرَّر أن يرتدي ريال مدريد الزي البديل (اللون الأسود)، وهو ما يعتبره الكثير من مشجعي الفريق الملكي "فأل حسن".
ولم يتجرَّع ريال مدريد أيّ خسارة هذا الموسم عندما ارتدى طقمه الأسود، وهو ما يتفاءل به جمهور ريال مدريد.
وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن مع الريال في الدور قبل النهائي بالبطولة، علمًا بأن بايرن ودَّع المسابقة في آخر مواجهتين جمعتهما في هذا الدور موسمي 2013/2014 و2017/2018.
ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لا سيما أن الفريق بات قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.
ومن المتوقع أن يكون جود بيلينغهام جاهزًا لقيادة هجوم الريال، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسيداد بسبب مشكلة في المعدة، كما يتوقع أن يكون رودريجو جاهزًا لخوض اللقاء.
ومن المقرر أن يفتقد الريال لجهود داني كارفاخال بسبب الإيقاف، وينتظر أن يدفع أنشيلوتي بلوكاس فاسكيز بدلًا منه.