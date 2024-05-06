الهلال يريده.. برشلونة يوافق على انتقال مهاجمه إلى الدوري السعودي

وأفادت صحيفة "mundodeportivo" بأن إدارة النادي الإسباني قررت الموافقة على رحيل ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي حال تلقيه عرضًا مغريًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة سينظرون في مستقبل ليفاندوفسكي الذي يتبقى لديه موسم آخر في عقده، بالإضافة إلى موسم آخر اختياري.

وكانت ذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن بعض ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي حاولوا التفاوض مع لاعب برشلونة، حيث تواصلوا مع وكلاء اللاعب لبحث إمكانية ضمه إلى الدوري السعودي.

وحاول مسؤولو نادي الهلال الاتصال بمهاجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه رفض العرض السعودي، لرغبته في الاستمرار مع النادي الإسباني، كما ارتبط ايضًا اسمه باهتمام نادي الاتحاد به.

وانضم المهاجم البولندي صاحب الـ35 عامًا، إلى برشلونة فى يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.