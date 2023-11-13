رئيس بايرن ميونخ يعلق على تقارير اهتمام ريال مدريد بضم ألفونسو ديفيز
علق هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، على التقارير التي تتحدث عن سعي ريال مدريد لضم الكندي ألفونسو ديفيز، نجم البافاري، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في الـ30 من يونيو 2025، وربما هذا يسهل الضغط على النادي الألماني في بيع اللاعب.
فيما ذكرت تقارير أخرى، أن العلاقة متوترة بين إدارة بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز، بشأن رفض اللاعب الكندي التوقيع على عقد جديد مع البافاري.
وقال هاينر، في تصريحات لصحيفة "Abendzeitung" ونقلها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة "إكس": "ديفيز معنا بموجب عقد حتى يونيو 2025.. إنه أحد أفضل الأظهرة بالعالم".
وأضاف: "بالطبع نريد الاحتفاظ بديفيز في بايرن ميونخ، وآمل أن تكون رغبته أيضًا أن يبقى معنا".
وقالت صحيفة "ريليفو"، في تقرير لها، أن "ألفونسو ديفيز هو الهدف الأول لريال مدريد لتعزيز الفريق في الصيف المقبل".
وشدد التقرير: "هناك إجماع تام في الإدارة على تواجد الظهير الأيسر للبايرن في النادي، كونه يتناسب مع سياسة التعزيزات الخاصة بالنادي".
وانتقل ديفيز البالغ من العمر 23 عامًا، إلى بايرن ميونخ في 2019 مقابل 14 مليون يورو، وشارك مع النادي البافاري في 171 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 28 هدفًا آخر.