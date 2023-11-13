رئيس بايرن ميونخ يعلق على تقارير اهتمام ريال مدريد بضم ألفونسو ديفيز

علق هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، على التقارير التي تتحدث عن سعي ريال مدريد لضم الكندي ألفونسو ديفيز، نجم البافاري، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في الـ30 من يونيو 2025، وربما هذا يسهل الضغط على النادي الألماني في بيع اللاعب.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن العلاقة متوترة بين إدارة بايرن ميونخ وألفونسو ديفيز، بشأن رفض اللاعب الكندي التوقيع على عقد جديد مع البافاري.