مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي حين يلعب أولمبياكوس اليوناني ضد فيورنتينا الإيطالي في المباراة النهائية التي تقام في بلغاريا.

ويشهد دوري أدنوك الإماراتي 4 مباريات مؤجلة على رأسها مواجهة العين والوصل كما يلعب حتا ضد شباب الأهلي.