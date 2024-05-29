مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي حين يلعب أولمبياكوس اليوناني ضد فيورنتينا الإيطالي في المباراة النهائية التي تقام في بلغاريا.
ويشهد دوري أدنوك الإماراتي 4 مباريات مؤجلة على رأسها مواجهة العين والوصل كما يلعب حتا ضد شباب الأهلي.
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الأوروبي:
أولمبياكوس اليوناني – فيورنتينا الإيطالي – 10:00 مساءً – bein sport HD1
دوري أدنوك:
العين – الوصل – 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية 1
حتا – شباب الأهلي – 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية 2