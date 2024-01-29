عموته ينفعل على لاعبه ويمنعه من الاحتفال أمام دكة بدلاء العراق (فيديو)
قام الحسين عموته مدرب المنتخب الأردني، بدفع لاعبه حمزة الدردور في صدره، خلال مباراة الأردن ضد العراق في دور الـ16 لكأس آسيا، والتي شهدت فوزًا دراميًا للنشامى.
وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعدل تأخره 2-1 إلى انتصار 3-2 ويتأهل لدور الثمانية لمواجهة طاجيكستان.
وبدأت المشادة بعد نجاح يزن العرب مدافع الأردن في إدراك التعادل للأردن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد كرة ارتدت من الحارس ليسددها من مدى قريب في الشباك.
وعقب الهدف حاول حمزة الدردور الذهاب ليحتفل أمام دكة العراق بعد الهدف؛ ما تسبب في غضب الحسين عموته حيث قام بدفعه في صدره، وطالبه بالعودة إلى دكة بدلاء فريقه.
وانفعل حمزة الدردور بشدة بعد دفع مدربه له في صدره؛ واشتبك بالأيدي مع 3 أعضاء من الجهاز الفني ومع المدرب المساعد.
وأطاح المنتخب الأردني بنظيره العراقي 3-2 الإثنين في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة درامية كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.
وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح وعام 2011 عندما سقط أمام أوزبكستان 1-2، وسيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.