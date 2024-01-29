عموته ينفعل على لاعبه ويمنعه من الاحتفال أمام دكة بدلاء العراق (فيديو)

وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعدل تأخره 2-1 إلى انتصار 3-2 ويتأهل لدور الثمانية لمواجهة طاجيكستان.

وبدأت المشادة بعد نجاح يزن العرب مدافع الأردن في إدراك التعادل للأردن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد كرة ارتدت من الحارس ليسددها من مدى قريب في الشباك.

وعقب الهدف حاول حمزة الدردور الذهاب ليحتفل أمام دكة العراق بعد الهدف؛ ما تسبب في غضب الحسين عموته حيث قام بدفعه في صدره، وطالبه بالعودة إلى دكة بدلاء فريقه.

وانفعل حمزة الدردور بشدة بعد دفع مدربه له في صدره؛ واشتبك بالأيدي مع 3 أعضاء من الجهاز الفني ومع المدرب المساعد.