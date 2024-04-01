بعدما سبه.. مدافع برشلونة ينزل من سيارته ويشتبك مع مشجع (فيديو)
نزل إينييغو مارتينيز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من سيارته واشتبك مع مشجع في الشارع.
وشوهد مدافع برشلونة القادم هذا الموسم من أتلتيك بلباو يشتبك مع مشجع في الشارع، وحيث التف الناس حولهم.
وقال مارتينيز للمشجع غاضبًا :"لا تنعتني بالغبي مرة أخرى، أنت أو صديقك".
وحاول المشجع الذي فوجئ بنزول مارتينيز من سيارته امتصاص غضب مدافع برشلونة.
وانضم مارتينيز إلى برشلونة هذا الموسم قادمًا من أتلتيك بلباو، لكنه لم يظهر بشكل لافت، حيث فقد مكانه في التشكيل الأساسي لصالح المدافع الشاب باو كوبارسي.
وأبدى نادي أتلتيكو مدريد اهتمامه بالتعاقد مع مارتينيز، وسط أنباء عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين الناديين الكبيرين.
ويملك برشلونة لاعبًا معارًا من أتلتيكو مدريد وهو جواو فيلكس، وقد يوافق على بيع مارتينيز لأتلتيكو حال حدوث صفقة تجنبه إنفاق أموال كبيرة للتعاقد مع الجناح البرتغالي.