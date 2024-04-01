بعدما سبه.. مدافع برشلونة ينزل من سيارته ويشتبك مع مشجع (فيديو)

نزل إينييغو مارتينيز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من سيارته واشتبك مع مشجع في الشارع.

وشوهد مدافع برشلونة القادم هذا الموسم من أتلتيك بلباو يشتبك مع مشجع في الشارع، وحيث التف الناس حولهم.

وقال مارتينيز للمشجع غاضبًا :"لا تنعتني بالغبي مرة أخرى، أنت أو صديقك".