باريس سان جيرمان يبدأ مساعيه لضم نجم ليفربول

وبحسب المصادر ذاتها، وضع باريس سان جيرمان، مهاجم ليفربول لويس دياز، أولوية قصوى للتعاقد معه، مستعينا في ذلك بالعلاقة المتميزة بين مديره الرياضي أنتيرو هنريكي ووكيل أعمال لويس دياز راؤول دا كوستا

ويرتبط لويس دياز مع ليفربول بعقد يمتد حتى عام 2027، لكن النادي الإنجليزي لا ينوي بيع نجمه الكولومبي في الوقت الحالي.

وانتقل دياز (27 عاما) إلى "الريدز" في موسم 2022ـ 2023 قادما من بورتو البرتغالي، ولعب حتى الآن أكثر من 80 مباراة مسجلا 22 هدفا.