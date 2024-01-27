إعادة مباراة أندرلخت وجنك بعد خطأ تحكيمي

تقرر إعادة مباراة في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم بين أندرلخت وجنك بسبب خطأ ارتكبه حكم الفيديو المساعد بعدما أيدت لجنة الانضباط التابعة للدوري طعن جنك.

وقدم جنك بطل الدوري 4 مرات شكوى إلى لجنة الحكام بعد الخسارة 1/2 على ملعب لوتو بارك معقل أندرلخت، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال في شكواه إن قرار حكم الفيديو المساعد غير صحيح بعد ركلة جزاء.

وحدثت الواقعة بعد تسديد جناح جنك ييرا سور من كرة مرتدة في مرمى حارس أندرلخت كاسبر شمايكل بعد ثوانٍ من إضاعة برايان هاينن ركلة الجزاء.