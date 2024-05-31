لاعب ريال مدريد يؤكد "خرافة" أنشيلوتي (صورة)

ونشر سيبايوس صورة عبر حسابه بموقع انستغرام مع أحد الوجوه غير المألوفة على جماهير ريال مدريد ومتابعي الساحرة المستديرة على متن الطائرة التي نقلت ريال مدريد إلى إنجلترا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وزاد سيبايوس الجدل بعدما أكد تعليقًا على الصورة: "تمت التضحية بتعويذة الحظ" وهو ما جعل البعض يتشكك في هوية هذا الشخص الذي التقط معه سيبايوس الصورة على متن طائرة الفريق المدريدي.

وحاول لاعب ريال مدريد خداع المتابعين اعتمادًا على الشائعات التي تتردد حول اصطحاب المدير الفني كارلو أنشيلوتي لساحر معه في المباريات الكبرى يساعده على تحقيق البطولات.