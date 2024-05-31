لاعب ريال مدريد يؤكد "خرافة" أنشيلوتي (صورة)
أثار داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، جدلًا واسعًا قبل لقاء بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر سيبايوس صورة عبر حسابه بموقع انستغرام مع أحد الوجوه غير المألوفة على جماهير ريال مدريد ومتابعي الساحرة المستديرة على متن الطائرة التي نقلت ريال مدريد إلى إنجلترا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.
وزاد سيبايوس الجدل بعدما أكد تعليقًا على الصورة: "تمت التضحية بتعويذة الحظ" وهو ما جعل البعض يتشكك في هوية هذا الشخص الذي التقط معه سيبايوس الصورة على متن طائرة الفريق المدريدي.
وحاول لاعب ريال مدريد خداع المتابعين اعتمادًا على الشائعات التي تتردد حول اصطحاب المدير الفني كارلو أنشيلوتي لساحر معه في المباريات الكبرى يساعده على تحقيق البطولات.
وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن هوية هذا الشخص وهو لاعب صاعد في ريال مدريد اسمه غيريمي دي ليون يبلغ 20 عامًا ويلعب في مركز الجناح الهجومي من دولة بورتوريكو.
واستعان أنشيلوتي باللاعب الصاعد في هذه المباراة تحسبًا لأي غيابات في صفوف الفريق.
ويواجه أنشيلوتي اتهامات دائمة بمساعدة الحظ له خاصة في دوري الأبطال بل ووصل الحال بنجم توتنهام الإنجليزي السابق أحمد حسام ميدو للتأكيد على اصطحاب أنشيلوتي ساحرا أفريقيا معه في المباريات الكبرى.