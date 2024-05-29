ناد أوروبي يبدأ مفاوضاته لضم كريم بنزيما من الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن نادي فنربخشة وضع الفرنسي كريم بنزيما هدفا رئيسيا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل ما يتردد عن رغبته في الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي.

ويواجه أسطورة ريال مدريد انتقادات حادة ومطالبات بالرحيل، حيث تسيطر حالة من الغموض على مستقبله خلال الموسم المقبل؛ إذا يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ووفقا لما ذكره موقع "milliyet" التركي، فإن رئيس نادي فنربخشة، علي كوتش يسعى لتكوين فريق الأحلام بالنادي من خلال ضم كريم بنزيما لصفوف الفريق، وأيضا التفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن فنربخشة يريد استغلال أزمات بنزيما مع الاتحاد هذا الموسم، لخطف المهاجم، بالإضافة إلى أن النادي التركي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؛ ما قد يقنع النجم الفرنسي باتخاذ خطوة الرحيل.

وأشار التقرير: "سيكون كريم بنزيما هو سلاح رئيس النادي لحسم الانتخابات، والتي يستهدف خلالها البقاء لفترة رئاسية جديدة".