ناد أوروبي يبدأ مفاوضاته لضم كريم بنزيما من الاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن نادي فنربخشة وضع الفرنسي كريم بنزيما هدفا رئيسيا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل ما يتردد عن رغبته في الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي.
ويواجه أسطورة ريال مدريد انتقادات حادة ومطالبات بالرحيل، حيث تسيطر حالة من الغموض على مستقبله خلال الموسم المقبل؛ إذا يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2026.
ووفقا لما ذكره موقع "milliyet" التركي، فإن رئيس نادي فنربخشة، علي كوتش يسعى لتكوين فريق الأحلام بالنادي من خلال ضم كريم بنزيما لصفوف الفريق، وأيضا التفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن فنربخشة يريد استغلال أزمات بنزيما مع الاتحاد هذا الموسم، لخطف المهاجم، بالإضافة إلى أن النادي التركي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؛ ما قد يقنع النجم الفرنسي باتخاذ خطوة الرحيل.
وأشار التقرير: "سيكون كريم بنزيما هو سلاح رئيس النادي لحسم الانتخابات، والتي يستهدف خلالها البقاء لفترة رئاسية جديدة".
وانتهى موسم بنزيما مع الاتحاد؛ إذ يعانى من إصابة قوية في الركبة خلال الفترة الماضية، أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وانضم بنزيما، البالغ 36 عامًا، إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد؛ وغاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع تراجع واضح وكبير في المستوى.
وشارك بنزيما في 29 مباراة مع الاتحاد، وساهم خلالها بـ21 هدفًا، حيث سجل 13 هدفًا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.
وخرج الاتحاد من الموسم الحالي صفر اليدين، بعدما ودَّع منافسات دوري الأبطال الآسيوي من دور الثمانية، وخسر السوبر المحلي، وغادر كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة العربية، كما يحتل المركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين، وابتعد عن المربع الذهبي.
وتراجع حامل لقب الدوري السعودي للمركز الخامس في جدول الترتيب بالموسم الحالي، وخرج بموسم صفري بعد توديع جميع البطولات؛ إذ يتواجد الاتحاد في المركز الخامس ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، جمعها من 33 مباراة.