حقيقة صور رونالدو التي ظهر خلالها ملتحيًا

انتشرت صورتان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر وهو "ملتحٍ"، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغيّر رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، تسريحة شعره عدة مرات على مر السنين، إلا أنه ظل حليق الذقن.

وانتشرت صورتان على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهران رونالدو وهو بلحية كاملة.

لكن الصورتين معدَّلتان، حيث نشرهما رونالدو قبل أيام عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وفيهما يظهر النجم البرتغالي حليق الذقن.

,تم إجراء تعديل على الصورتين وإضافة ذقن حسب دايلي ميل، لتنتشر الصورتان بشكل واسع.