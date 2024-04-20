حقيقة صور رونالدو التي ظهر خلالها ملتحيًا
انتشرت صورتان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر وهو "ملتحٍ"، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وغيّر رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، تسريحة شعره عدة مرات على مر السنين، إلا أنه ظل حليق الذقن.
وانتشرت صورتان على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهران رونالدو وهو بلحية كاملة.
لكن الصورتين معدَّلتان، حيث نشرهما رونالدو قبل أيام عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وفيهما يظهر النجم البرتغالي حليق الذقن.
,تم إجراء تعديل على الصورتين وإضافة ذقن حسب دايلي ميل، لتنتشر الصورتان بشكل واسع.
وغاب رونالدو عن فوز النصر 3/1 على الفيحاء، أمس الجمعة، في الدوري السعودي للإيقاف بعد طرده في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال.
وضرب رونالدو علي البليهي مدافع الهلال في خسارة النصر 2/1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وسجل رونالدو 29 هدفًا في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة بفارق 7 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، مع لعب النصر مباراة أكثر من الزعيم.
وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين سجل مع الفريق 50 هدفًا، وصنع 14 في 56 مباراة.