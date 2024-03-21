نتفليكس تريد تنفيذ هذا المشروع مع محمد صلاح

ونشرت صحيفة "ميل سبورت" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن (نتفليكس) تواصلت مع إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

وأضافت: "من المقرر أن يتم الاتصال بمحمد صلاح لاعب ليفربول أيضًا".

ووفقًا للصحيفة يعتقد أن هالاند رفض العرض وليس من الواضح ما إذا كان واتكينز وصلاح مهتمين أم لا.

وعن طبيعة التعاون قالت الصحيفة: "الإنتاج سيكون مسلسل من 8 حلقات ويوفر نظرة شاملة لثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي عن فن تسجيل الأهداف، وأيضًا سيتم ترشيح 3 لاعبين من اتحاد كرة القدم الأمريكي لموسم كرة القدم الأمريكية 2022".

واختتمت: "سيكون اعتذار هالاند والذي سجل 18 هدفًا في الدوري حتى الآن، بمثابة انتكاسة كبيرة للمسلسل".