بيتكوفيتش يتهرّب من المسؤولية ويورّط لاعبيه بتصريح صادم

حمّل البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، لاعبيه مسؤولية الخسارة التي مني بها منتخب محاربو الصحراء الخميس أمام منتخب غينيا في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة السابعة لمونديال 2026.

وتجرّع المنتخب الجزائري طعم الخسارة (2 ـ 1) أمام ضيفه غينيا وذلك في أول مباراة رسمية للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني.

ورفع منتخب غينيا، عقب الفوز رصيده إلى ست نقاط متساويا مع نظيره الجزائري في صدارة المجموعة السابعة، من ثلاث مباريات لكليهما وبفارق ثلاث نقاط أمام بوتسوانا.