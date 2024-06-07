بيتكوفيتش يتهرّب من المسؤولية ويورّط لاعبيه بتصريح صادم
حمّل البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، لاعبيه مسؤولية الخسارة التي مني بها منتخب محاربو الصحراء الخميس أمام منتخب غينيا في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة السابعة لمونديال 2026.
وتجرّع المنتخب الجزائري طعم الخسارة (2 ـ 1) أمام ضيفه غينيا وذلك في أول مباراة رسمية للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني.
ورفع منتخب غينيا، عقب الفوز رصيده إلى ست نقاط متساويا مع نظيره الجزائري في صدارة المجموعة السابعة، من ثلاث مباريات لكليهما وبفارق ثلاث نقاط أمام بوتسوانا.
وأكد بيتكوفيتسش، عقب الهزيمة التي مني بها الخضر على أرضهم أن الأخطاء الدفاعية الفردية هي السبب وراء الخسارة.
وصرح الفني البوسني في المؤتمر الصحفي: "في كل مرة لعبنا بسرعة أكبر على الأجنحة، شكلنا خطورة على المنافس، وللأسف ضيعنا فرصا محققة للتهديف، وفي المقابل تلقينا مجددا هدفين من تسديدتين، بسبب أخطاء فردية، رغم أنني تحدث مع الاعبين حول هذه الأمور".
وتابع: "هذه الأمور تعتبر جزء من اللعبة، ومن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن علينا البقاء ايجابيين".
وواصل المدرب انتقاداته اللاذعة للاعبيه قائلا: "سنقيّم أداء كل العناصر خلال هذه المباراة، أعتقد أن المشكلة ذهنية بالأساس ويجب على اللاعبين أن يساعدوا بعضهم من أجل التحكم في أسلوب اللعب، هناك أيضًا مشكلة تواصل بين اللاعبين."