نجم برشلونة المتألق يقلد احتفال رونالدو الشهير (صور)

وخاض لوبيز (21 عاما) مباراة كاملة للمرة الأولى في الدوري خلال الموسم الحالي وحصل على أفضل تقييم بين لاعبي الفريقين من جل المواقع المتخصصة.

واحتفل لوبيز (29 مباراة و7 أهداف) بعد تسجيله الثنائية بالتحية العسكرية، وهي نفس الطريقة التي يحتفل بها كريستيانو رونالدو وعدد من النجوم الآخرين على غرار النجم الكاميروني السابق للبارسا صامويل إيتو.

وقال لاعب الوسط الهجومي الواعد، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أنا سعيد جدا بمساعدة الفريق بالأهداف وسعيد بفوز اليوم الذي كنا نحتاج إليه، سنقاتل‭‭‭ ‬‬‬على المركز الثاني حتى النهاية".