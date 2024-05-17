نجم برشلونة المتألق يقلد احتفال رونالدو الشهير (صور)
احتفل مهاجم برشلونة الصاعد فيرمين لوبيز على طريقة أسطورة الكرة البرتغالية والنجم السابق لريال مدريد كريستيانو رونالدو وذلك عقب تسجيله ثنائية قاد بها الفريق الكتالوني للفوز (2 ـ 0) أمام ألمريا الخميس في الجولة 36 من الدوري الإسباني.
وسجل لوبيز هدفا في كل شوط ليقود برشلونة للفوز على مضيفه ألميريا متذيل الترتيب ويثبت أقدامه في المركز الثاني رافعا رصيده إلى 79 نقطة بفارق أربع نقاط أمام على جيرونا الثالث الذي تضاءلت حظوظه في الحصول على المركز الثاني بعد الخسارة من فياريال يوم الثلاثاء.و
وخاض لوبيز (21 عاما) مباراة كاملة للمرة الأولى في الدوري خلال الموسم الحالي وحصل على أفضل تقييم بين لاعبي الفريقين من جل المواقع المتخصصة.
واحتفل لوبيز (29 مباراة و7 أهداف) بعد تسجيله الثنائية بالتحية العسكرية، وهي نفس الطريقة التي يحتفل بها كريستيانو رونالدو وعدد من النجوم الآخرين على غرار النجم الكاميروني السابق للبارسا صامويل إيتو.
وقال لاعب الوسط الهجومي الواعد، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "أنا سعيد جدا بمساعدة الفريق بالأهداف وسعيد بفوز اليوم الذي كنا نحتاج إليه، سنقاتل على المركز الثاني حتى النهاية".