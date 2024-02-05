بشرط.. بايرن ميونخ يعرض 3 نجوم للبيع
أفادت صحيفة "ذا أتلتيك" بأنه من المتوقع أن يضع بايرن ميونخ 3 من نجومه للبيع هذا الصيف.
وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ قد يعرض جوشوا كيميش وألفونسو ديفيز وليروي ساني للبيع في الصيف، حال لم يجددوا عقودهم في الأشهر المقبلة.
جوشوا كيميتش
بحسب الصحيفة، فإنه قبل وصول هاري كين، كان كيميتش أهم لاعب في بايرن ميونخ، ومنذ انضمامه للنادي في 2015 من لايبزيغ، شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 248 مباراة في الدوري، وفاز بثمانية ألقاب في البوندسليغا، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا.
وقالت "ذا أتلتيك" إن مانشستر سيتي يستكشف إمكانية التعاقد مع كيميتش، كما يرتبط برشلونة بالتعاقد مع الدولي الألماني.
وأكدت الصحيفة أنه إذا لم يوقع كيميتش عقدًا جديدًا مع بايرن ميونخ في الأشهر المقبلة، مع عدم بدء المفاوضات بعد، فمن المتوقع أن يعرضه العملاق الألماني للبيع في الصيف.
وأشارت إلى أن ذلك سيكون تطورًا صادمًا لكيميتش، الذي وصفه المدير التنفيذي السابق لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه بأنه "تجسيد للمستوى العالمي" في 2021.
وفي 2014، سمح بايرن ميونخ لتوني كروس بالرحيل إلى ريال مدريد، مع اقتراب عقد اللاعب من النهاية، وهو الأمر الذي قد يتكرر مع كيميتش.
ألفونسو ديفيز
من المقرر أن ينتهي عقد ألفونسو ديفيز أيضا في يونيو 2025، ما يعني تبقي عام ونصف العام على نهاية العقد.
ويبلغ ديفيز من العمر 23 عامًا فقط، وقد انضم إلى الفريق الأول لبايرن ميونخ في 2019.
ويرتبط ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي، ويعتبر من بين أفضل الأظهرة في العالم.
ومن المتوقع أن يعرض بايرن ميونخ اللاعب للبيع في الصيف، إذا لم يتم الاتفاق على تمديد العقد.
ليروي ساني
أما ليروي ساني، وبعد ثلاث سنوات من انتقاله لبايرن ميونخ من مانشستر سيتي، فقد يتم عرضه للبيع هو الآخر الصيف المقبل.
وشارك ساني في 20 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل فيها 8 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وهي عودة ممتازة للاعب الجناح الذي تأقلم ببراعة مع وصول هاري كين.
ومع ذلك، إذا لم يتم تجديد عقد ساني في الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يتم طرحه للبيع في الصيف، حيث ينتهي العقد في يونيو 2025.
وذكرت "ذا أتلتيك" أن بايرن ميونخ سيكون حريصًا على تجديد عقد ساني، نظرًا لارتباطه المباشر بهاري كين.
لكن ساني، البالغ من العمر 28 عاما، يرتبط بالانتقال إلى عدة أندية في ظل إمكاناته المميزة، أبرزها أنه يلعب في أكثر من مركز، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، كما أن التعاقد معه لن يكون مكلفا.