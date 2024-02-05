بشرط.. بايرن ميونخ يعرض 3 نجوم للبيع

وأكدت الصحيفة أنه إذا لم يوقع كيميتش عقدًا جديدًا مع بايرن ميونخ في الأشهر المقبلة، مع عدم بدء المفاوضات بعد، فمن المتوقع أن يعرضه العملاق الألماني للبيع في الصيف.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون تطورًا صادمًا لكيميتش، الذي وصفه المدير التنفيذي السابق لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه بأنه "تجسيد للمستوى العالمي" في 2021.

وفي 2014، سمح بايرن ميونخ لتوني كروس بالرحيل إلى ريال مدريد، مع اقتراب عقد اللاعب من النهاية، وهو الأمر الذي قد يتكرر مع كيميتش.

ألفونسو ديفيز

من المقرر أن ينتهي عقد ألفونسو ديفيز أيضا في يونيو 2025، ما يعني تبقي عام ونصف العام على نهاية العقد.

ويبلغ ديفيز من العمر 23 عامًا فقط، وقد انضم إلى الفريق الأول لبايرن ميونخ في 2019.

ويرتبط ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي، ويعتبر من بين أفضل الأظهرة في العالم.

ومن المتوقع أن يعرض بايرن ميونخ اللاعب للبيع في الصيف، إذا لم يتم الاتفاق على تمديد العقد.