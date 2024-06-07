الاتحاد السعودي يتخلص من جميع أجانبه باستثناء اثنين

اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارًا حاسمًا بشأن اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وعاش الاتحاد موسمًا صعبًا بعد خسارة لقب دوري روشن مبكرًا واحتلال المركز الخامس بجانب توديع دوري أبطال آسيا وعدم تحقيق أي لقب في الموسم المنقضي.

وخسر الاتحاد فرصة المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية، كما أنه لن يخوض بطولة السوبر السعودي.