الاتحاد السعودي يتخلص من جميع أجانبه باستثناء اثنين
اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارًا حاسمًا بشأن اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق بالموسم المقبل.
وعاش الاتحاد موسمًا صعبًا بعد خسارة لقب دوري روشن مبكرًا واحتلال المركز الخامس بجانب توديع دوري أبطال آسيا وعدم تحقيق أي لقب في الموسم المنقضي.
وخسر الاتحاد فرصة المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية، كما أنه لن يخوض بطولة السوبر السعودي.
وشملت قائمة الاتحاد في الموسم 9 لاعبين أجانب، هم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والمصري أحمد حجازي، والإيطالي لويز فيليبين والبرتغالي غواو فيليبي (غوتا)، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، والثنائي البرازيلي مارسيلو غروهي، ورومارينهو.
وأعلنت إدارة الاتحاد قبل نهاية الموسم الماضي، الاستغناء عن خدمات رومارينهو، وغروهي، بشكل رسمي.
وأكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن إدارة الاتحاد حسمت مصير باقي اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.
وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد قررت الإبقاء فقط على بنزيما وكانتي في الموسم المقبل، بينما ستوافق على رحيل أي لاعب آخر من الأجانب بما فيهم فابينيو وحمدالله.
وانضم فابينيو إلى الاتحاد قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بينما عانى حمدالله أزمات بسبب العلاقة بينه وبين كريم بنزيما مهاجم الفريق في الموسم الماضي.