رسميا.. الرجاء يعلن فسخ عقد عمرو وردة لأسباب نفسية وشخصية
أعلن الرجاء البيضاوي المغربي فسخ "الارتباط بين النادي واللاعب المصري عمرو وردة" بناء على طلبه.
وتعاقد الرجاء مع لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما قبل نحو أسبوعين بعد اجتيازه الفحص الطبي.
وقال الرجاء عبر موقع فيسبوك: "تم فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولا عند طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية".
وأضاف: "في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية".
واحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي ليبتعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل.
وبدأ وردة، ناشئ الأهلي السابق، رحلته الاحترافية في اليونان في 2015 ولعب لعدة أندية أبرزها باوك الذي فاز معه بالدوري وبكأس اليونان ثلاث مرات، وكانت تجربته الأخيرة مع أبولون ليماسول القبرصي.
وخاض 30 مباراة دولية مع مصر وسجل هدفين، وشارك في كأس العالم 2018، لكنه لم ينضم للمنتخب منذ كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي وخروجه من التشكيلة خلال البطولة.
التعاقد مع أيمن حسين
وأعلن الرجاء التعاقد مع المهاجم العراقي أيمن حسين.
ونشر الرجاء مقطع فيديو للاعب وكتب: "يا مية هلا بيك في كازابلانكا أيمن حسين".
ورحل أيمن حسين، البالغ من العمر 27 عاما، عن المرخية القطري في فبراير الماضي ليوقع عقدا مع الجزيرة الإماراتي في الشهر ذاته.
وسبق لأيمن حسين الدفاع عن ألوان أندية النفط والشرطة والقوة الجوية في العراق والصفاقسي التونسي وأم صلال القطري، وتوج بلقب هداف الدوري العراقي موسم 2020/2021.