رسميا.. الرجاء يعلن فسخ عقد عمرو وردة لأسباب نفسية وشخصية

وأضاف: "في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية".

واحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي ليبتعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل.

وبدأ وردة، ناشئ الأهلي السابق، رحلته الاحترافية في اليونان في 2015 ولعب لعدة أندية أبرزها باوك الذي فاز معه بالدوري وبكأس اليونان ثلاث مرات، وكانت تجربته الأخيرة مع أبولون ليماسول القبرصي.

وخاض 30 مباراة دولية مع مصر وسجل هدفين، وشارك في كأس العالم 2018، لكنه لم ينضم للمنتخب منذ كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي وخروجه من التشكيلة خلال البطولة.