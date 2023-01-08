حساب حرس الحدود يسخر من "ميدو" بعد الفوز على الإسماعيلي

وسجل مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) هدفي الحدود بواقع هدف في كل شوط، ليقود فريقه لفوز مثير على الإسماعيلي، تسبب في تذيل "الدراويش" لجدول ترتيب الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي حرس الحدود عبر موقع "تويتر" صورة لحافلة فريقه مكتوب بجوارها 150 كيلو "في إشارة للمسافة بين الإسماعيلية والإسكندرية معقل فريق الحرس"، وكتب على الصورة قائلًا: "مرة أنا وصديقي زيكو".

وجاءت السخرية بجملة "مرة أنا وصديقي زيكو" إسقاطًا على أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي، الذي كان يقول دائمًا في برنامجه "مرة أنا وصديقي زلاتان"، ويقصد النجم إبراهيموفيتش، وكان "ترند" في فترة ما بسبب تلك الجملة.