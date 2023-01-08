حساب حرس الحدود يسخر من "ميدو" بعد الفوز على الإسماعيلي
سخر الحساب الرسمي لفريق حرس الحدود من أحمد حسام "ميدو" مدرب النادي الإسماعيلي، بعد فوز الأول على الدراويش 2/0 في الجولة الـ13 من الدوري المصري.
وسجل مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) هدفي الحدود بواقع هدف في كل شوط، ليقود فريقه لفوز مثير على الإسماعيلي، تسبب في تذيل "الدراويش" لجدول ترتيب الدوري المصري.
ونشر الحساب الرسمي لنادي حرس الحدود عبر موقع "تويتر" صورة لحافلة فريقه مكتوب بجوارها 150 كيلو "في إشارة للمسافة بين الإسماعيلية والإسكندرية معقل فريق الحرس"، وكتب على الصورة قائلًا: "مرة أنا وصديقي زيكو".
وجاءت السخرية بجملة "مرة أنا وصديقي زيكو" إسقاطًا على أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي، الذي كان يقول دائمًا في برنامجه "مرة أنا وصديقي زلاتان"، ويقصد النجم إبراهيموفيتش، وكان "ترند" في فترة ما بسبب تلك الجملة.
يذكر أن مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود قاد فريقه لترك المركز الأخير والتقدم إلى المركز 15 برصيد عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
وبات الإسماعيلي يتذيل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الخسارة 2-0 أمام منافسه المتعثر حرس الحدود اليوم الأحد.
ويأتي الإسماعيلي في المركز 18 برصيد سبع نقاط بعدما اكتفى بفوز واحد في 12 جولة.
واستمرت معاناة الإسماعيلي رغم التعاقد مع المدرب أحمد حسام (ميدو) الذي حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات.
ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.