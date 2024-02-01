ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصحح مساره بالفوز على أوساسونا
صحح فريق برشلونة مساره بفوز صعب على ضيفه أوساسونا بنتيجة 1-صفر مساء يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل المهاجم البرازيلي فيتور روكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد ثوان قليلة من مشاركته من مقاعد البدلاء.
وفي أول مباراة للفريق منذ إعلان المدرب تشافي هرنانديز رحيله عن النادي بنهاية الموسم، عانى برشلونة مجددا لكنه تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63 عندما سجل روكي، بعد دقيقة واحدة من مشاركته، من تمريرة جواو كانسيلو عرضية.
وكان هذا هو هدفه الأول مع النادي منذ وصوله من البرازيل في وقت سابق هذا الشهر قادما من أتليتيكو بارانينسي.
واستعاد برشلونة بهذا الفوز توازنه بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتليتك بلباو بنتيجة 4-2 ،ثم السقوط أمام فياريال بنتيجة 5-3 ،مما دفع المدرب تشافي هرنانديز لإعلان الاستقالة من منصبه بنهاية الموسم الجاري.
ورفع الفريق الكتالوني حامل اللقب في الموسم الماضي بهذا الفوز رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.