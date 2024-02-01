ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يصحح مساره بالفوز على أوساسونا

وسجل المهاجم البرازيلي فيتور روكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعد ثوان قليلة من مشاركته من مقاعد البدلاء.

وفي أول مباراة للفريق منذ إعلان المدرب تشافي هرنانديز رحيله عن النادي بنهاية الموسم، عانى برشلونة مجددا لكنه تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63 عندما سجل روكي، بعد دقيقة واحدة من مشاركته، من تمريرة جواو كانسيلو عرضية.

وكان هذا هو هدفه الأول مع النادي منذ وصوله من البرازيل في وقت سابق هذا الشهر قادما من أتليتيكو بارانينسي.