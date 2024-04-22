ناد إسباني ينافس النصر السعودي على دي خيا

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن ريال بيتيس ينافس نادي النصر السعودي على توقيع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وأوضحت أن ريال بيتيس يستهدف التعاقد مع دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق قبل فترة الانتقالات الصيفية بعد عام كامل دون ناد.

وكان دي خيا رفض عرضا مغريا من النصر لكن النادي السعودي ما زال مصمما على ضم الحارس.

وغادر دي خيا، البالغ من العمر 33 عامًا، مانشستر يونايتد في يونيو الماضي عندما انتهى عقده بعد 12 عامًا في أولد ترافورد، وفاز خلالها بكل الألقاب المحلية المتاحة.

وبعدها تم ربط الحارس بالانتقال إلى عدد من الأندية بما في ذلك بيتيس وريال مدريد، لكن راتبه المرتفع تسبب في بقائه دون ناد.

وقالت "ذا صن" إن ريال بيتيس يخطط لتقديم عرض آخر للحارس الإسباني الدولي السابق في يونيو المقبل.