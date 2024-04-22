مانشستر يونايتد يبدأ التواصل مع "خليفة" تين هاغ

كشفت تقارير صحفية عن بدء مسؤولي نادي مانشستر يونايتد تواصلهم مع المدرب الذي سيخلف الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق الحالي، في ظل عدم قناعة الإدارة بإمكانية استمراره للموسم المقبل.

وتفادى مانشستر يونايتد سيناريو ريمونتادا مثيرة بفوز عصيب على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، مساء الأحد، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 4-3 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل يونايتد بشق الأنفس لنهائي كأس الاتحاد، ليضربَ موعدًا معَ مانشستر سيتي في مواجهة دربي جديدة على ملعب "ويمبلي" للموسم الثاني على التوالي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ميرور"، اليوم الاثنين، فإن "توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، الذي سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم، بدأ مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد".