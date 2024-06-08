إنجلترا تخسر 1-صفر أمام أيسلندا في آخر ودية قبل يورو 2024

خسرت إنجلترا 1-صفر أمام أيسلندا في آخر مباراة استعدادية لها قبل انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 على استاد ويمبلي اليوم الجمعة، حيث منح هدف جون داجور ثورستينسون في الشوط الأول الفريق الإسكندنافي غير المتأهل انتصارا مفاجئا ومستحقا.

وسجل ثورستينسون في الدقيقة 12، منهيا هجمة مرتدة سريعة بتسديدة منخفضة مرت بين ساقي جون ستونز لتسكن شباك الحارس آرون رامسديل عند القائد القريب.