علي البليهي يحتفل مجددًا بـ"البالون" بعد هدفه الحاسم في عُمان (فيديو)
أعاد علي البليهي، احتفاليته بـ"البالون" التي قام بها سابقًا مع ناديه الهلال في دوري روشن، ولكن هذه المرة كررها مع المنتخب السعودي بعد قيادته للانتصار على عُمان بهدف حاسم في الدقائق الأخيرة للمباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في كأس آسيا 2023.
وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره العُماني إلى فوز (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي ضمن مباريات المجموعة السادسة من بطولة آسيا.
سجل ثنائية الأخضر عبدالرحمن غريب في الدقيقة 79، وعلي البليهي في الدقيقة 98، فيما أحرز منتخب عُمان هدفه من ركلة جزاء بواسطة صلاح اليحيائي عند الدقيقة 14.
واحتسب الحكم الأسترالي 8 دقائق وقت بدل ضائع تمكن علي البليهي من إدراك التعادل من ضربة رأسية عند الدقيقة 98، ولجأ الحكم إلى تقنية الفار، ليقوم البليهي بالركض ناحية زاوية الملعب وجلب "بالون" ونفخه والاحتفال به بجانب زملائه وأمام الجمهور السعودي.
ووضع المنتخب السعودي أول 3 نقاط في رصيده في المركز الثاني، في المجموعة التي يتصدرها المنتخب التايلاندي بفارق الأهداف عن الأخضر.