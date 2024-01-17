علي البليهي يحتفل مجددًا بـ"البالون" بعد هدفه الحاسم في عُمان (فيديو)

أعاد علي البليهي، احتفاليته بـ"البالون" التي قام بها سابقًا مع ناديه الهلال في دوري روشن، ولكن هذه المرة كررها مع المنتخب السعودي بعد قيادته للانتصار على عُمان بهدف حاسم في الدقائق الأخيرة للمباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في كأس آسيا 2023.

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره العُماني إلى فوز (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي ضمن مباريات المجموعة السادسة من بطولة آسيا.