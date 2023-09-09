حبس مشجع لليدز يونايتد لاعتدائه على إيدي هاو مدرب نيوكاسل

وأقر ديربيشاير باقتحام الملعب دون عذر قانوني والاعتداء على هاو خلال جلسة استماع في يوليو.

وكان ليدز يونايتد قد منع المشجع من حضور مباريات الفريق مدى الحياة.

وقال كبير المفوضين ريتشارد كلوز في بيان: "سنتعامل دائما مع مثل هذه الحوادث بجدية شديدة وسنعمل بشكل وثيق مع ليدز يونايتد والأندية الزائرة للتحقيق بشكل كامل في أي مخالفات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين، بما في ذلك حظر حضورهم مباريات كرة القدم".

وأضاف "السلوك الإجرامي من هذا النوع غير مقبول على الإطلاق، خاصة عند مهاجمة موظفي النادي أو اللاعبين خلال حدث رياضي واسع النطاق مثل هذا".