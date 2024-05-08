هل يُعد تأخير شكوى الاتحاد السعودي ضد مالكوم تلاعبًا بالنتائج؟

أثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب تعمد نادي الاتحاد السعودي تأخير تقديم شكواه ضد البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، بسبب الحركة المسيئة التي بدرت منه تجاه جماهير "العميد" في مواجهة الفريقين الأخيرة بكأس الملك.

واستفز مالكوم جماهير الاتحاد باحتفال مثير للجدل بعدما سجل سعود عبدالحميد الهدف الثاني في شباك عبدالله المعيوف؛ ما دفع الإدارة لتجهيز شكوى ضده إلى لجنة الانضباط، لكنها لم تقدمها بعد بشكل رسمي، حتى الآن، لأن القانون يعطيه مهلة لمدة شهر من أجل تقديمها.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه الرياضي، ردًّا على تساؤل أحد المشاهدين بأنه هل يمكن أن يدرج هذا التصرف تحت بند التلاعب بالنتائج: "الاتحاد كانت شكواه جاهزة، وقال إنه سيرسلها للجنة الانضباط ولم يرسلها قبل مواجهة التعاون، وهو يستخدم حقه في النظام، وحسب جدول الدوري فإن خسارة منافسي الاتحاد ستصب في صالحه".