مفاجأة.. الاتحاد السعودي يستهدف نجم يونايتد ودورتموند

سانشو قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بروسيا دورتموند، ناديه القديم، بعد خلاف علني مع المدرب إيريك تين هاغ بسب استبعاده من مباراة آرسنال.

وأفاد الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات بأن مانشستر يونايتد لا يزال مصممًا على بيع جادون سانشو هذا الصيف.

وبالفعل استغل نادي الاتحاد رغبة اليونايتد في التخلص من سانشو، وقرر الدخول في مفاوضات لاستقدام اللاعب.

وقالت شبكة (ManUtdInPidgin) إن نادي الاتحاد اتصل بوكيل جادون سانشو، وعرض عليه عقدًا ضخمًا.

وأوضحت: "نادي الاتحاد مستعد لدفع نحو 60 مليون يورو لشراء عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا".