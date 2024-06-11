مفاجأة.. الاتحاد السعودي يستهدف نجم يونايتد ودورتموند
دخل نادي الاتحاد السعودي، في مفاوضات جادة مع جادون سانشو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف العميد في الموسم المقبل.
سانشو قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بروسيا دورتموند، ناديه القديم، بعد خلاف علني مع المدرب إيريك تين هاغ بسب استبعاده من مباراة آرسنال.
وأفاد الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات بأن مانشستر يونايتد لا يزال مصممًا على بيع جادون سانشو هذا الصيف.
وبالفعل استغل نادي الاتحاد رغبة اليونايتد في التخلص من سانشو، وقرر الدخول في مفاوضات لاستقدام اللاعب.
وقالت شبكة (ManUtdInPidgin) إن نادي الاتحاد اتصل بوكيل جادون سانشو، وعرض عليه عقدًا ضخمًا.
وأوضحت: "نادي الاتحاد مستعد لدفع نحو 60 مليون يورو لشراء عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا".
يذكر أن مانشستر يونايتد قرر بيع سانشو بشكل نهائي، بغض النظر عن هوية المدير الفني للفريق، مع وجود غموض بشأن مستقبل تين هاغ.
مانشستر يونايتد يعتقد أنه سيكون هناك المزيد من العروض المقدمة للتعاقد مع جادون سنشو، وتنتظر الإدارة هذه العروض لاختيار العرض الأمثل.
وخسر سانشو بطولة دوري أبطال أوروبا مع دورتموند، عقب الخسارة أمام ريال مدريد في ويمبلي.