البلجيكي كومباني مدربًا لبايرن ميونخ حتى 2027 (فيديو)

أعلن بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع فينسن كومباني مدربًا جديدًا حتى يونيو/ حزيران 2027 بعدما أعلن بيرنلي انفصاله عن المدرب البلجيكي بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وقال بيرنلي في بيان: "نتفهم جاذبية ومكانة نادٍ مثل بايرن ميونيخ، ونحترم طموح فينسن لاستكشاف فرص جديدة".

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "نتفق جميعًا في النادي أن فينسن كومباني هو المدرب المناسب لبايرن، ونتطلع بشدة للعمل معه".

وبعد فوزه بالدوري 11 مرة على التوالي، أنهى بايرن الموسم المنصرم في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن البطل وشتوتجارت الوصيف.

وخرج الفريق خالي الوفاض محليًا وقاريًا لأول مرة في أكثر من عقد من الزمن، ما أدى إلى رحيل المدرب توماس توخيل في الخطوة المعلنة في فبراير/ شباط الماضي.

وينهي التعاقد مع كومباني شهورًا من البحث عن خليفة توخيل بعدما قرر عدد من المرشحين للمنصب البقاء مع أنديتهم.

وكان من بين المرشحين لتولي المهمة قبل كومباني كل من: تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، ويوليان ناجلزمان مدربه السابق، والنمساوي رالف رانجنيك.

وقال كومباني: "أتطلع لهذا التحدي في بايرن، وأتشرف بالعمل لصالح هذا النادي، وبايرن مؤسسة في كرة القدم الدولية".