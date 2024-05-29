البلجيكي كومباني مدربًا لبايرن ميونخ حتى 2027 (فيديو)
أعلن بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع فينسن كومباني مدربًا جديدًا حتى يونيو/ حزيران 2027 بعدما أعلن بيرنلي انفصاله عن المدرب البلجيكي بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.
وقال بيرنلي في بيان: "نتفهم جاذبية ومكانة نادٍ مثل بايرن ميونيخ، ونحترم طموح فينسن لاستكشاف فرص جديدة".
وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ: "نتفق جميعًا في النادي أن فينسن كومباني هو المدرب المناسب لبايرن، ونتطلع بشدة للعمل معه".
وبعد فوزه بالدوري 11 مرة على التوالي، أنهى بايرن الموسم المنصرم في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن البطل وشتوتجارت الوصيف.
وخرج الفريق خالي الوفاض محليًا وقاريًا لأول مرة في أكثر من عقد من الزمن، ما أدى إلى رحيل المدرب توماس توخيل في الخطوة المعلنة في فبراير/ شباط الماضي.
وينهي التعاقد مع كومباني شهورًا من البحث عن خليفة توخيل بعدما قرر عدد من المرشحين للمنصب البقاء مع أنديتهم.
وكان من بين المرشحين لتولي المهمة قبل كومباني كل من: تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، ويوليان ناجلزمان مدربه السابق، والنمساوي رالف رانجنيك.
وقال كومباني: "أتطلع لهذا التحدي في بايرن، وأتشرف بالعمل لصالح هذا النادي، وبايرن مؤسسة في كرة القدم الدولية".
وخلال مسيرته التدريبية القصيرة، اشتهر كومباني، الذي خاض 360 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات لاعبًا وفاز بالدوري الممتاز 4 مرات، بأسلوب لعب سلس يعتمد على الاستحواذ.
واستهل مسيرته التدريبية في أندرلخت البلجيكي حيث أمضى موسمين قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في 2022، حيث قاد فريقه للصعود إلى الدوري الممتاز قبل 7 مباريات على نهاية الموسم.
لكن تمسك الفريق بهذا الأسلوب أمام الفرق الكبرى بالدوري الممتاز دفعه للعودة إلى دوري الدرجة الثانية بعدما أنهى الموسم في المركز 19 برصيد 24 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات فقط.
وأنهى بايرن ميونخ سباق الدوري الألماني لموسم 2023 ـ 2024 تحت قيادة توماس توخيل في المركز الثالث خلف البطل باير ليفركوزن وشتوتغارت الوصيف، وذلك للمرة الأولى منذ عقود طويلة.