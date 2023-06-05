رسميًا.. رامي بن سبعيني ينضم لبروسيا دورتموند
بن سبعيني انضم لبروسيا دورتموند في صفقة مجانية، بعقد مدته 4 مواسم، حتى صيف 2027.
أعلن بروسيا دورتموند، رسميًا، التعاقد مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الإثنين.
وقال بروسيا دورتموند إن رامي بن سبعيني أول تعاقدات الفريق للموسم 2023/2024.
وأضاف: "بن سبعيني انضم لبروسيا دورتموند في صفقة مجانية، بعقد مدته 4 مواسم، حتى صيف 2027".
وبن سبعيني، البالغ من العمر 28 عامًا، رحل عن بروسيا مونشنغلادباخ، بانتهاء عقده وقد انضم للفريق من رين الفرنسي صيف عام 2019.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بن سبعيني سجل 25 هدفًا وصنع 8 في 113 مباراة مع بروسيا مونشنغلادباخ، وسجل مع رين 3 أهداف وصنع 2 في 98 مباراة.
ونال بن سبعيني مع الجزائر كأس أمم أفريقيا 2019، ومع رين كأس فرنسا موسم 2018/2019.
وحل بروسيا دورتموند في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، الموسم المنقضي، خلف بايرن ميونخ البطل.