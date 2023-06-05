رسميًا.. رامي بن سبعيني ينضم لبروسيا دورتموند

أعلن بروسيا دورتموند، رسميًا، التعاقد مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم الإثنين.

وقال بروسيا دورتموند إن رامي بن سبعيني أول تعاقدات الفريق للموسم 2023/2024.

وأضاف: "بن سبعيني انضم لبروسيا دورتموند في صفقة مجانية، بعقد مدته 4 مواسم، حتى صيف 2027".

وبن سبعيني، البالغ من العمر 28 عامًا، رحل عن بروسيا مونشنغلادباخ، بانتهاء عقده وقد انضم للفريق من رين الفرنسي صيف عام 2019.