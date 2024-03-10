"جميع اللاعبين يعرفون".. قرار تحكيمي يفجّر غضب كلوب (فيديو)
صبَّ مدرب ليفربول يورغن كلوب جام غضب على الحكم مايكل أوليفر بعد قراره بعدم احتساب ضربة جزاء للريدز أمام مانشستر سيتي، اليوم الأحد.
وتدخل البديل جيريمي دوكو بتهور على أليكسيس ماك أليستر داخل منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة من المباراة، وطلب لاعبو ليفربول احتساب ضربة جزاء لكن الحكم مايكل أوليفر رفض.
ورغم استعانة مايكل أوليفر بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" إلا أن أوليفر رفض احتساب ضربة جزاء.
تصريحات كلوب
وعقب المباراة انتقد يورغن كلوب قرار الحكم، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "لقد كانت ضربة جزاء بنسبة 100%".
وأضاف: "سيجدون تفسيرًا، لقد كان خطأ بنسبة 100%، في كل مناطق الملعب ويجب أن يحصل على بطاقة صفراء".
وأردف: "إنها ضربة جزاء لجميع لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب، إنها ضربة جزاء، إذا كنت تعتقد أن الأمر ليس كذلك، فربما لا تكون لاعبًا لكرة القدم".
وتابع كلوب: "لو لم تكن الكرة هناك كان سيقتله، كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أجهزة آيباد من حولي كانوا يقولون: "واو، واضحة"، ربما يمكنهم الاختباء وراء عبارة "ليست واضحة".
وتابع المدرب الألماني:" إنها بالطبع ضربة جزاء، لكننا لم نحصل عليها وهذا أمر جيد، الشيء الأهم بالنسبة لي هو أن نتمكن من لعب كرة القدم بهذه الطريقة".
وقال أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل: "أعتقد أن جيريمي دوكو فتى محظوظ، اعتقدت أنه كان في ورطة".