"جميع اللاعبين يعرفون".. قرار تحكيمي يفجّر غضب كلوب (فيديو)

تصريحات كلوب

وعقب المباراة انتقد يورغن كلوب قرار الحكم، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "لقد كانت ضربة جزاء بنسبة 100%".

وأضاف: "سيجدون تفسيرًا، لقد كان خطأ بنسبة 100%، في كل مناطق الملعب ويجب أن يحصل على بطاقة صفراء".

وأردف: "إنها ضربة جزاء لجميع لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب، إنها ضربة جزاء، إذا كنت تعتقد أن الأمر ليس كذلك، فربما لا تكون لاعبًا لكرة القدم".

وتابع كلوب: "لو لم تكن الكرة هناك كان سيقتله، كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أجهزة آيباد من حولي كانوا يقولون: "واو، واضحة"، ربما يمكنهم الاختباء وراء عبارة "ليست واضحة".

وتابع المدرب الألماني:" إنها بالطبع ضربة جزاء، لكننا لم نحصل عليها وهذا أمر جيد، الشيء الأهم بالنسبة لي هو أن نتمكن من لعب كرة القدم بهذه الطريقة".

وقال أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل: "أعتقد أن جيريمي دوكو فتى محظوظ، اعتقدت أنه كان في ورطة".