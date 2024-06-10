عموتة يكشف عن وجود حالات تسمم بين لاعبي الأردن

ولعب المنتخب الأردني أمام طاجكستان يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وفاز بثلاثية نظيفة.

وأكد عموتة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، للحديث عن المباراة التي تجمع النشامى بالمنتخب السعودي يوم غد الثلاثاء، وجود حالات تسمم بين لاعبيه.

وخلال سؤال لأحد الصحفيين حول اكتشاف تلك الحالات قال مدرب المنتخب الأردني: "بالفعل هناك عدد من اللاعبين تعرض لحالات تسمم في مباراة الأردن أمام منتخب طاجكستان بسبب اختلاف الأكل".