نادي الاتحاد يضع 5 شروط صارمة لخوض السوبر الليبي

دخلت مباراة السوبر الليبي المقررة بين نادي الاتحاد ونادي أهلي طرابلس منعطفًا جديدًا بعدما أصدر نادي الاتحاد بيانًا جديدًا، الثلاثاء، طالب من خلاله مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالحياد، والمساواة بين كل الأندية كشرط أساس لخوض المباراة.

ونشر نادي الاتحاد بيانًا مُوقّعًا باسم رئيسه محمود عبد السلام معتوق، وضع فيه 5 شروط لخوض السوبر، مستنكرًا عدم تلقيه ردًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم سواء بالقبول أو الرفض على طلبه بتأجيل المباراة.

وشدد نادي الاتحاد في بيانه على تمسكه بخوض مباراة السوبر، مؤكدًا رفضه أن يتم استبعاده أو إحلال نادٍ بديل عنه في هذه المنافسة.

كما طالب النادي بإقامة المباراة عقب نهاية مرحلة الإياب من الدوري لانشغال الفريق ككل الفرق المنافسة في هذه المرحلة بخوض الدوري في مراحله الأخيرة وما يتطلبه من تركيز.