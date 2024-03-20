نادي الاتحاد يضع 5 شروط صارمة لخوض السوبر الليبي
دخلت مباراة السوبر الليبي المقررة بين نادي الاتحاد ونادي أهلي طرابلس منعطفًا جديدًا بعدما أصدر نادي الاتحاد بيانًا جديدًا، الثلاثاء، طالب من خلاله مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالحياد، والمساواة بين كل الأندية كشرط أساس لخوض المباراة.
ونشر نادي الاتحاد بيانًا مُوقّعًا باسم رئيسه محمود عبد السلام معتوق، وضع فيه 5 شروط لخوض السوبر، مستنكرًا عدم تلقيه ردًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم سواء بالقبول أو الرفض على طلبه بتأجيل المباراة.
وشدد نادي الاتحاد في بيانه على تمسكه بخوض مباراة السوبر، مؤكدًا رفضه أن يتم استبعاده أو إحلال نادٍ بديل عنه في هذه المنافسة.
كما طالب النادي بإقامة المباراة عقب نهاية مرحلة الإياب من الدوري لانشغال الفريق ككل الفرق المنافسة في هذه المرحلة بخوض الدوري في مراحله الأخيرة وما يتطلبه من تركيز.
ومن بين الشروط التي وضعها نادي الاتحاد أن تقام المباراة على ملعب طرابلس الدولي الذي سيكون جاهزًا عقب انتهاء مرحلة الإياب لاستقبالها وبحضور الجماهير، مضيفًا تمسكه بأن تسند إدارة المباراة لطاقم حكام أجنبي ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة فضلاً عن ضرورة توافر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)
وختم بيان نادي الاتحاد بالقول إن "عدم الرد على مطالبه المشروعة، وفق قوله، سينعكس سلبًا على المنافسة الرياضية، ومصداقية اتحاد الكرة، وحيادية اتحاد الكرة، في التعامل مع كل النوادي على قدم المساواة.
يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم حدد إقامة مباراة السوبر بين فريقي أهلي طرابلس واتحاد طرابلس، يوم 5 أبريل المقبل، وهو الموعد الذي عارضه فريق الاتحاد.