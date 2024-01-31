منديل توقيع ميسي مع برشلونة يُعرض للبيع في مزاد علني

كشفت صحيفة "LaVanguardia" عن عرض المنديل الذي وقع عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي أول عقد له مع برشلونة في مزاد علني يوم الـ18 من مارس المقبل.

وانضم ميسي إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن الـ13 وأصبح الهداف التاريخي للنادي، وأكثر اللاعبين مشاركة بقميصه برصيد 672 هدفًا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

فيما قالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "ينتظر عشاق كرة القدم وجامعو الأنتيكات على حد سواء بفارغ الصبر مزادًا على قطعة أثرية غيرت للأبد مجرى مسيرة ليونيل ميسي المظفرة، إذ من المقرر أن يتم طرح المنديل الشهير الذي كتب عليه ميسي عقده الأول مع نادي برشلونة في الـ14 من ديسمبر عام 2000، في دار مزادات بونهامز البريطانية المرموقة، في الفترة ما بين الـ18 والـ27 من مارس المقبل".

وأضافت الصحيفة: "سعر بداية المزاد سيكون 350 ألف يورو ومن المتوقع أن يصل حتى الـ650 ألف يورو".