منديل توقيع ميسي مع برشلونة يُعرض للبيع في مزاد علني
كشفت صحيفة "LaVanguardia" عن عرض المنديل الذي وقع عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي أول عقد له مع برشلونة في مزاد علني يوم الـ18 من مارس المقبل.
وانضم ميسي إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن الـ13 وأصبح الهداف التاريخي للنادي، وأكثر اللاعبين مشاركة بقميصه برصيد 672 هدفًا في 778 مباراة بجميع المسابقات.
فيما قالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "ينتظر عشاق كرة القدم وجامعو الأنتيكات على حد سواء بفارغ الصبر مزادًا على قطعة أثرية غيرت للأبد مجرى مسيرة ليونيل ميسي المظفرة، إذ من المقرر أن يتم طرح المنديل الشهير الذي كتب عليه ميسي عقده الأول مع نادي برشلونة في الـ14 من ديسمبر عام 2000، في دار مزادات بونهامز البريطانية المرموقة، في الفترة ما بين الـ18 والـ27 من مارس المقبل".
وأضافت الصحيفة: "سعر بداية المزاد سيكون 350 ألف يورو ومن المتوقع أن يصل حتى الـ650 ألف يورو".
وتابع التقرير: "تم حفظ هذه القطعة الاستثنائية من تذكارات كرة القدم بعناية في خزانة، تحت وصاية هوراسيو جاجيولي، ممثل ميسي في ذلك الوقت، ولا يحمل المنديل الأيقوني توقيعات ميسي نفسه فحسب، بل يحمل أيضًا توقيعات كارليس ريكساتش، السكرتير الفني لبرشلونة، وجوسيب ماريا مينغويلا، مكتشف المواهب الذي يُنسب إليه الفضل في اكتشاف ميسي".
ولعب مينغويلا دورًا محوريًّا في رحلة ميسي إلى برشلونة، إذ أشرف على إقامته مع والده، خورخي، منذ سبتمبر 2000 حتى استقرّا في المدينة، ويحمل المنديل، الذي تم التوقيع عليه خلال مأدبة غداء في مطعم La Reial Societat de Tennis Pompeia في مونتغويك، التزامًا مكتوبًا من كارليس ريكساتش، على رعاية موهبة ميسي.
وكتِب على المنديل: "في برشلونة، بيوم الـ14 من ديسمبر 2000، وبحضور السيدين مينغويلا وهوراسيو، يلتزم كارليس ريكساتش، السكرتير الفني لنادي برشلونة، تحت مسؤوليته ورغم بعض الآراء المتعارضة، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي طالما أننا متمسكون به، بالمبالغ المتفق عليها".
وقال ريكساتش في تصريحات سابقة له: "لقد أعطيت (والد ميسي) كلمتي بأننا سنوقع مع ابنه وكدليل على الجدية قلت له سأوقع على قطعة من الورق، لذلك سألت النادل وأحضر لي منديلًا! لذلك كتبت أنني كسكرتير فني لبرشلونة، كنت ملتزمًا بالتعاقد مع ميسي ووقعت على المنديل".
وكان هوراسيو جاجيولي، أعرب فيما مضى عن نيته بالتبرع بهذه القطعة التاريخية الثمينة إلى متحف نادي برشلونة، ولكن يبدو أن المشاعر قد تحولت، حيث وجدت طريقها إلى منصة المزاد بدلًا من أن تكون ضمن حدود المتحف.
ورحل ميسي عن برشلونة في مفاجأة كبيرة عام 2021، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي خاض معه موسمين، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.