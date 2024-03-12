مشهد مرعب.. سقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر من دون أي تدخل (فيديو)

شهدت مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر في الدوري المصري حادثة مرعبة، بعدما سقط اللاعب أحمد رفعت على الأرض من دون أي تدخل.

وقبيل نهاية مباراة الدوري المصري سقط اللاعب؛ إذ بدأ جميع من في الملعب بالهتاف لإنهاء المباراة للاطمئنان على اللاعب.

وتدخلت سيارة إسعاف، وسط بكاء اللاعبين، لنقل رفعت إلى المستشفى.

واستجاب الحكم لمطالب اللاعبين، وأنهى المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ولم يصدر بعد أي توضيح بشأن حالة اللاعب.