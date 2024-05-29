سر حجب 4 آلاف تذكرة من مباراة الهلال والنصر
كشفت تقارير صحفية السبب الرئيس وراء قيام المنصة المسؤولة عن بيع تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، يوم الجمعة، بحجب أكثر من 4 آلاف تذكرة.
ووصل الهلال للنهائي على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في نصف النهائي على ملعبه بجدة بنتيجة 2-1، بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الانتصار على الخليج بنتيجة 3-1.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن المنصة قامت بهذا الإجراء لوجود تذاكر مشبوهةٍ في السوق السوداء.
وأوضحت المنصة أن لديها نظامًا لحفظ التذاكر بشكل إلكتروني، يمنع نسخ وتناقل التذاكر بطرق غير شرعية.
وطلبت المنصة على موقعها الرسمي، من الجمهورَ عدم شراء تذاكر المباراة المعنية إلا من الموقع الرسمي، واستخدام المنصة في حالة الرغبة بإهداء، أو إعادة البيع لضمان حفظ الحقوق، وصحة عمليات الشراء.
وأكدت إخلاء مسؤوليتها من استخدام، أو بيع التذاكر عبر منصاتٍ أخرى في السوق السوداء، مشيرةً إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات الرادعة لهذه الواقعة المشبوهة وملاحقتها قانونيًّا.
وقبل المواجهة المرتقبة، تنافس الهلال والنصر على لقب دوري روشن للمحترفين السعودي الذي حسمه "الزعيم" لصالحه في النهاية، بينما حل "العالمي" في وصافة جدول الترتيب بعد ملاحقة طويلة للهلال المتألق.
وجمعت الفريقين 5 مواجهات هذا الموسم، حقق النصر فيها انتصارًا وحيدًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بينما انتصر الهلال في الدوري وكأس السوبر وكأس موسم الرياضي، وحسم التعادل المواجهة الأخيرة في الدوري.
ويسعى كل فريق منهما للظفر بالكأس الثمينة، فالهلال يسعى للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بينما يسعى النصر نحو اللقب الغائب منذ عام 1990 للمرة السابعة في تاريخه، أمام غريمه الهلال.