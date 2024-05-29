سر حجب 4 آلاف تذكرة من مباراة الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية السبب الرئيس وراء قيام المنصة المسؤولة عن بيع تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، يوم الجمعة، بحجب أكثر من 4 آلاف تذكرة.

ووصل الهلال للنهائي على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في نصف النهائي على ملعبه بجدة بنتيجة 2-1، بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الانتصار على الخليج بنتيجة 3-1.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن المنصة قامت بهذا الإجراء لوجود تذاكر مشبوهةٍ في السوق السوداء.

وأوضحت المنصة أن لديها نظامًا لحفظ التذاكر بشكل إلكتروني، يمنع نسخ وتناقل التذاكر بطرق غير شرعية.