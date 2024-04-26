الجماهير غادرت الملعب.. توقف مباراة الترجي وصن داونز لسوء الأحوال الجوية (فيديو)

وبسبب غزارة هطول الأمطار عند الدقيقة 20، وتعطل إحدى الأضواء الكاشفة بسبب الرعد، وسوء الأحوال الجوية، قرر الحكم إيقاف المباراة.

وتساقطت أمطار غزيرة على ملعب"لوفتوس فيرسفيلد" الذي يستضيف المباراة، وتسببت عاصفة قوية بأعطال في نظام الإضاءة.

وغادرت الجماهير المدرجات، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل دون أهداف بين الفريقين قبل إيقاف المباراة.

وفاز الترجي ذهاباً على ملعب رادس في تونس بهدف نظيف.

وبعد هدوء العاصفة استأنف ماميلودي صن داونز وضيفه الترجي التونسي مباراتهما في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.