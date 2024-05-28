بايرن ميونخ يؤكد التوقيع مع كومباني لقيادة الفريق

استقر مسؤولو بايرن ميونخ على التوقيع بشكل نهائي مع البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، ليتولى قيادة الفريق البافاري، بداية من الموسم المقبل.

وكان بايرن قد أعلن رحيل المدرب توماس توخيل، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد خروج الفريق من دون أي لقب.

ونقلت شبكة "سكاي ألمانيا" تصريحات على لسان كارل هاينز رومينيغه، عضو مجلس الإشراف على بايرن ميونخ، قال فيها: "قررنا تعيين فينسنت كومباني مدربًا جديدًا".

وأضاف: "نحن مستعدون لاستكمال التفاصيل النهائية، وبعد ذلك سيكون الأمر رسميا".

وتابع: "كان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يساعدنا كذلك، لقد أشاد بكومباني كمدرب موهوب، هو يعرف فينسنت جيدًا وكان رأيه موضع تقدير حقًا".