ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقسو على جيرونا برباعية
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره جيرونا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول لصالح ريال مدريد، بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الأول من المباراة، بتصويبة رائعة.
ونجح بيلينغهام، في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعدما تلقى تمريرة رائعة بوجه القدم من فينيسيوس خلف إيريك غارسيا، ليراوغ النجم الإنجليزي الحارس ويضع الكرة في الشباك.
وأضاف بيلينغهام الهدف الثالث مع الدقيقة 54، وجاء الرابع للميرنغي مع الدقيقة 61 عن طريق روديغو.
ووفقا لما ذكرته "سكواكا"، فإن بيلينغهام هو أول لاعب وسط من ريال مدريد، يسجل أكثر من 15 هدفًا في موسم واحد بالليغا، في القرن الـ21.
وتفوق بيلينغهام على مواطنه ديفيد بيكهام، نجم الريال السابق، بعد أن سجل 20 هدفًا في 29 مباراة، وهي نفس حصيلة بيكهام ولكن في 155 مباراة.
وأحكم الريال قبضته على الصدارة برصيد 61 نقطة، فيما جاء جيرونا بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة.