ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقسو على جيرونا برباعية

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره جيرونا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الأول لصالح ريال مدريد، بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الأول من المباراة، بتصويبة رائعة.

ونجح بيلينغهام، في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعدما تلقى تمريرة رائعة بوجه القدم من فينيسيوس خلف إيريك غارسيا، ليراوغ النجم الإنجليزي الحارس ويضع الكرة في الشباك.