الاتحاد يدرس استعارة سلمان الفرج من الهلال
تدرس إدارة نادي الاتحاد السعودي إرسال عرض رسمي إلى الهلال؛ لاستعارة سلمان الفرج، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد قرر مخاطبة نظيره الهلال؛ من أجل استعارة خدمات الدولي سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية.
ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه: "يسعى الاتحاديون إلى تعزيز صفوفهم فنياً بعد الغيابات المتكررة للاعبيه في خط الوسط، آخرها فقدان البرازيلي فابينيو ومواطنه كورونادو، ما تزامن مع سلسلة من التعثرات التي واجهها الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري".
وكشفت الصحيفة مفاجأة بأن إدارة الاتحاد طلبت خدمات الفرج (34 عاما) في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الهلاليين اعتذروا لحاجتهم الفنية للاعب.
يذكر أن سلمان الفرج تعرض لعدد من الإصابات، منذ مشاركته مع منتخب السعودية في مونديال 2022، قبل أن يعود ثم يصاب مجددا في الدوري.
وحقق الفرج مع الهلال 21 بطولة؛ منها 7 في الدوري، و6 مرات كأس ولي العهد، و3 مرات كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها كأس السوبر، ودوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021، فيما خاض 71 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده سجل خلالها 8 أهداف.