الاتحاد يدرس استعارة سلمان الفرج من الهلال

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد قرر مخاطبة نظيره الهلال؛ من أجل استعارة خدمات الدولي سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه: "يسعى الاتحاديون إلى تعزيز صفوفهم فنياً بعد الغيابات المتكررة للاعبيه في خط الوسط، آخرها فقدان البرازيلي فابينيو ومواطنه كورونادو، ما تزامن مع سلسلة من التعثرات التي واجهها الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري".

وكشفت الصحيفة مفاجأة بأن إدارة الاتحاد طلبت خدمات الفرج (34 عاما) في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الهلاليين اعتذروا لحاجتهم الفنية للاعب.