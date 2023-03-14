رغم إعجاب بيريز به.. ما العقبة التي تواجه انضمام كفاراتسخيليا لريال مدريد؟

وحسب صحيفة لاريببليكا الإيطالية فإن فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد معجب بكفاراتسخيليا لكنه يعلم أن هناك عقوبات ستواجه الصفقة.

وحسب لا ريببليكا فإن رئيس نابولي دي لورينتيس لن يستمع إلى عروض أقل من 110 ملايين يورو لبيع عقد اللاعب البالغ من العمر 22عاما، وهو أمر قد يراه ريال مدريد مبالغا به.

كانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن نابولي سيفتح باب التفاوض على اللاعب من 170 مليون يورو وهو رقم كبير للغاية.

ولن يعارض نابولي على ما يبدو بيع لاعبه في حال تحصل على عرض مالي ضخم في ظل سياسات النادي الذي فرط الصيف الماضي في نجم خط دفاعه كاليدو كوليبالي بعد إبرام صفقة ضخمة.