رغم إعجاب بيريز به.. ما العقبة التي تواجه انضمام كفاراتسخيليا لريال مدريد؟
يبدو أن ريال مدريد الإسباني سيجد صعوبة في حسم صفقة الدولي الجورجي كفيتشا كفاراتسخيليا نجم نادي نابولي الذي يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم.
وقادت ثنائية كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين نابولي لتصدر الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة كاملة عن إنتر صاحب المركز الثاني.
كان ماموكا جوجيلي وكيل كفاراتسخيليا قد أكد أن هناك "اهتماما كبيرا" باللاعب من ريال مدريد.
وحسب صحيفة لاريببليكا الإيطالية فإن فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد معجب بكفاراتسخيليا لكنه يعلم أن هناك عقوبات ستواجه الصفقة.
وحسب لا ريببليكا فإن رئيس نابولي دي لورينتيس لن يستمع إلى عروض أقل من 110 ملايين يورو لبيع عقد اللاعب البالغ من العمر 22عاما، وهو أمر قد يراه ريال مدريد مبالغا به.
كانت تقارير أخرى قد أشارت إلى أن نابولي سيفتح باب التفاوض على اللاعب من 170 مليون يورو وهو رقم كبير للغاية.
ولن يعارض نابولي على ما يبدو بيع لاعبه في حال تحصل على عرض مالي ضخم في ظل سياسات النادي الذي فرط الصيف الماضي في نجم خط دفاعه كاليدو كوليبالي بعد إبرام صفقة ضخمة.
وساهم كفاراتسخيليا في 28 هدفا هذا الموسم مع نابولي حيث سجل 13 هدفا وصنع 15 أخرى.
وحدد ريال مدريد أهدافه في الميركاتو المقبل بتوجيه النظر ناحية كيليان مبابي وكفاراتسخيليا وجود بيلينغهام وإيرلينغ هالاند وريتشاليسون حيث يعطي أولوية كبيرة لدعم خط الهجوم.
وسبق أن أعلن اللاعب كفاراتسخيليا أن ريال مدريد هو نادي طفولته الذي طالما شجعه، وأن نجم ريال مدريد السابق غوتي هو أيقونته، ما دفع الأخير إلى مطالبته بالإنضمام إلى ريال مدريد وأهداه قميصه رقم 14.
وقال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الثلاثاء إن كفاراتسخيليا لاعب رائع، ويقوم بعمل جيد للغاية مع أوسيمين في نادي نابولي.
وانتقل كفاراتسخيليا للعب في صفوف نابولي الصيف الماضي قادما من فريق دينامو باتومي الجورجي بمبلغ 10 ملايين يورو فقط، حيث جاء لتعويض رحيل نجم الفريق إنسيني إلى الدوري الأمريكي.