تعليقات مثيرة من يزيد أبو ليلى بعد خسارة الأردن (صور)

أثار يزيد أبو ليلى، حارس مرمى منتخب الأردن، الجدل إثر تعليقاته على خسارة منتخب بلاده أمام قطر، في نهائي كأس آسيا 2023.

واحتفظت قطر بلقب كأس آسيا بفوزها (3-1) على الأردن بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل، يوم السبت.

وتوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية بأبوظبي.

وبدا زيد أبو ليلى غاضبا من الأحداث التي شهدتها المباراة خاصة احتساب 3 ركلات حرة للفريق القطري، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة للمنتخب الأردني، وعلق عليها قائلا: "أبطال والله وترفعون الرأس، لكن هذه كرة القدم تحتاج أكثر من الجهد والتعب".