تعليقات مثيرة من يزيد أبو ليلى بعد خسارة الأردن (صور)
أثار يزيد أبو ليلى، حارس مرمى منتخب الأردن، الجدل إثر تعليقاته على خسارة منتخب بلاده أمام قطر، في نهائي كأس آسيا 2023.
واحتفظت قطر بلقب كأس آسيا بفوزها (3-1) على الأردن بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل، يوم السبت.
وتوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية بأبوظبي.
وبدا زيد أبو ليلى غاضبا من الأحداث التي شهدتها المباراة خاصة احتساب 3 ركلات حرة للفريق القطري، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة للمنتخب الأردني، وعلق عليها قائلا: "أبطال والله وترفعون الرأس، لكن هذه كرة القدم تحتاج أكثر من الجهد والتعب".
وأضاف في صورة أخرى نشرها للمباراة وهو يضحك على احستاب الركلة الثالثة للفريق الطري عبر "استوري" إنستغرام: "ما بحكي غير حسبي الله ونعم الوكيل".
وكان نجم منتخب الأردن يزن النعيمات قد هاجم الحكم الصيني الذي أدار اللقاء، مؤكدا أنه لم يكن على قدر التطلعات، ولم يكن منصفا.
وتوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019، التي أقيمت في الإمارات، عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية في أبوظبي.
وأصبح المنتخب القطري خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية، إذا حقق اللقب.
وتوقف مشوار الأردن الرائع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.