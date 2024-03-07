تطور مهم بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع ألفونسو ديفيز

كشفت صحيفة "أس" عن تطور مهم في سعي ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن بايرن ميونخ لن يسهل على ريال مدريد مهمة التعاقد مع ديفيز، البالغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت توصل ريال مدريد وديفيز إلى اتفاق شفهي بشأن شروط العقد، على أن تبدأ المفاوضات بين الناديين قريبا.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 70 مليون يورو بحسب موقع "Transfermarkt".

لكن "أس" ذكرت أن تبقي أكثر بقليل من عام على نهاية عقد ديفيز يجبر بايرن ميونخ على بيع اللاعب بسعر أقل، لكن رغم ذلك لا ينوي النادي البافاري السماح برحيل اللاعب بأقل من 60 مليون يورو.