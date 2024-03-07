تطور مهم بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع ألفونسو ديفيز
كشفت صحيفة "أس" عن تطور مهم في سعي ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ.
ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن بايرن ميونخ لن يسهل على ريال مدريد مهمة التعاقد مع ديفيز، البالغ من العمر 23 عامًا.
وأكدت توصل ريال مدريد وديفيز إلى اتفاق شفهي بشأن شروط العقد، على أن تبدأ المفاوضات بين الناديين قريبا.
وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 70 مليون يورو بحسب موقع "Transfermarkt".
لكن "أس" ذكرت أن تبقي أكثر بقليل من عام على نهاية عقد ديفيز يجبر بايرن ميونخ على بيع اللاعب بسعر أقل، لكن رغم ذلك لا ينوي النادي البافاري السماح برحيل اللاعب بأقل من 60 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم بعيد جدًا عما يرغب ريال مدريد في دفعه، ويقدر متصدر جدول ترتيب الليغا أن المبلغ العادل للصفقة يبلغ حوالي 40 مليون يورو.
وبيّنت أن هذه الفرصة الأخيرة بالنسبة لبايرن ميونخ للحصول على عائد مادي مقابل لاعب حاول تجديد عقده لكنه لم ينجح.
وأوضحت الصحيفة أن ديفيز سينتقل لريال مدريد دون وجود مكافأة انتقال؛ لأنه يتبقى عام على عقده مع بايرن ميونخ.
ويمكن لريال مدريد التعاقد مع الظهير الكندي على طريقة التعاقد مع توني كروس من بايرن ميونخ أيضا صيف عام 2014 حيث كان يتبقى عام على نهاية عقده مع النادي البافاري ولذلك تم التعاقد معه مقابل 25 مليون يورو فقط، وبات واحدا من أنجح صفقات الميرنغي.
وبحسب الصحيفة ذاتها فإن التقديرات تشير إلى أن سعر التعاقد مع ديفيز يجب ألا يتجاوز، بأي حال من الأحوال، مبلغ 40 مليون يورو، أي أقل بـ20 مليون يورو مما ينوي بايرن ميونخ الحصول عليه.
من جهته يريد بايرن ميونخ التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان ليحل محل ديفيز.
ونقلت "أس" عن المدير الرياضي الجديد لبايرن ميونخ ماكس إيبرل، قوله قبل أيام إن النادي البافاري ملزم ببيع ديفيز.
وقال ماكس إيبرل: "بالطبع، ليس من اللطيف أبدًا خسارة لاعب مجانا، لا يوجد نادٍ يريد ذلك، ولا حتى بايرن ميونخ".
وقالت "أس" إن ريال مدريد لن يفعل "أشياء مجنونة" للتعاقد مع ديفيز، خاصة في ظل وجود الفرنسي فيرلاند ميندي الذي ينتهي عقده في يونيو 2025.
وانتقل ديفيز إلى بايرن ميونخ في يناير 2019 مقابل 14 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 29 مباراة سجل فيها هدفا وصنع ثلاثة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ديفيز لعب بالمجمل 182 مباراة مع بايرن ميونخ سجل فيها تسعة أهداف وصنع 28.