برشلونة يستعيد توازنه في الدوري الإسباني بالفوز على قادش
حقق برشلونة فوزا متأخرا على ضيفه قادش 2 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وخاض برشلونة أولى مباريات الموسم على ملعب "مونتغويك" بدلا من ملعبه الأسطوري "كامب نو"، الذي يخضع لتجديدات في الموسم الجاري، وغاب عنه مدربه تشافي هيرنانديز الذي شاهد المباراة من المدرجات، بعد تعرضه للطرد في المواجهة الأولى بالدوري أمام خيتافي، الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
منح بيدري التقدم لصاحب الأرض بعد تمريرة رائعة خلف الدفاع من الوافد الجديد إيلكاي جندوجان، قبل سبع دقائق من النهاية.
وعزز البديل توريس من تفوق برشلونة، بعد تمريرة بضربة رأس من روبرت ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وارتفع رصيد برشلونة إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع خيتافي، فيما ظل رصيد قادش عند ثلاث نقاط بفوزه على آلافيس في الجولة السابقة.
وسيحل برشلونة ضيفا على فياريال، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة، فيما يلعب قادش مع ضيفه ألميريا قبل ذلك بيوم واحد.