برشلونة يستعيد توازنه في الدوري الإسباني بالفوز على قادش

وخاض برشلونة أولى مباريات الموسم على ملعب "مونتغويك" بدلا من ملعبه الأسطوري "كامب نو"، الذي يخضع لتجديدات في الموسم الجاري، وغاب عنه مدربه تشافي هيرنانديز الذي شاهد المباراة من المدرجات، بعد تعرضه للطرد في المواجهة الأولى بالدوري أمام خيتافي، الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

منح بيدري التقدم لصاحب الأرض بعد تمريرة رائعة خلف الدفاع من الوافد الجديد إيلكاي جندوجان، قبل سبع دقائق من النهاية.

وعزز البديل توريس من تفوق برشلونة، بعد تمريرة بضربة رأس من روبرت ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع.