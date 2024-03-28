تحذير غريب لليفربول بشأن تشابي ألونسو
حذر الألماني لوثار ماتيوس من انتقال المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن، إلى ليفربول.
وقال ماتيوس، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إن الانتقال إلى ليفربول "ليس الخيار الصحيح" بالنسبة لتشابي ألونسو.
وتم ربط ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، بتولي تدريب ليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، مع المستويات الرائعة التي يقدمها فريقه باير ليفركوزن.
وجميع هذه الأندية لعب لها ألونسو عندما كان لاعبا، قبل أن يعتزل في 2017.
ويملك ألونسو الفريق الذي لم يهزم بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ، وهو في طريقه لتحقيق لقب ألماني لأول مرة على الإطلاق، قبل ثماني مباريات متبقية هذا الموسم.
وقال ماتيوس، إن متابعة دور يورغن كلوب سيكون صعبا على أي مدرب، وإن ألونسو المطلوب يجب أن يبقى مع باير ليفركوزن.
وقرر كلوب مغادرة ليفربول في نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2026.
وقال ماتيوس: "ليفربول ليس الخيار الصحيح لتشابي ألونسو بعد هذا الموسم، لديه خيارات أفضل".
وقضى ماتيوس معظم مسيرته في بايرن ميونخ، وقال إنه سيرحب بألونسو كبديل لتوماس توخيل الذي سيغادر الفريق البافاري في الصيف.
وأضاف ماتيوس: "سيتعين على ألونسو بناء فريق جديد للمستقبل بلاعبين جدد".
وتابع ماتيوس: "التدريب في ليفربول بعد يورغن كلوب ليس بالأمر السهل؛ لأن يورغن بطل، إنه رائع، ما كان يفعله كان رائعًا وما الذي يمكنك فعله وكان أفضل بكثير؟".
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني، ويملك 70 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بعشر نقاط عن بايرن ميونخ.
ويمكن أن ينال بايرن ليفركوزن الثلاثية الموسم الحالي، إذ تأهل إلى نصف النهائي في كأس ألمانيا، وربع النهائي في الدوري الأوروبي.
وفاز باير ليفركوزن في 33 مباراة، وتعادل في خمس من 38 مباراة الموسم الحالي، ولم يخسر حتى الآن.
وأشاد ماتيوس، القائد الفائز بكأس العالم 1990 بمدرب ألمانيا الحالي جوليان ناغلزمان، وقال إن الفريق "يسير على الطريق الصحيح" بعد عودته إلى مستواه بالفوز على فرنسا وهولندا وديًّا.
وأضاف ماتيوس: "في ألمانيا، كان حلمنا ورغبتنا هو أن يكون يورغن كلوب هو المدرب الوطني المقبل".