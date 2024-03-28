تحذير غريب لليفربول بشأن تشابي ألونسو

حذر الألماني لوثار ماتيوس من انتقال المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزن، إلى ليفربول.

وقال ماتيوس، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إن الانتقال إلى ليفربول "ليس الخيار الصحيح" بالنسبة لتشابي ألونسو.

وتم ربط ألونسو، البالغ من العمر 42 عاما، بتولي تدريب ليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، مع المستويات الرائعة التي يقدمها فريقه باير ليفركوزن.

وجميع هذه الأندية لعب لها ألونسو عندما كان لاعبا، قبل أن يعتزل في 2017.

ويملك ألونسو الفريق الذي لم يهزم بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ، وهو في طريقه لتحقيق لقب ألماني لأول مرة على الإطلاق، قبل ثماني مباريات متبقية هذا الموسم.