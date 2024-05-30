سلوت ينقلب على مهاجم ليفربول
حدد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي أولى الصفقات التي ينوي ضمها للنادي استعدادا لموسم 2024 ـ 2025 وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه رسميا لخلافة الألماني يورغن كلوب في تدريب "الريدز".
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية (DAILY MAIL)، سيكون الإنجليزي أولي واتكينز هداف أستون فيلا، أول الوافدين على ملعب أنفيلد في الصيف المقبل، لكن ذلك سيكون بالتأكيد على حساب لاعب آخر لن يكون غير الأوروغواياني داروين نونيز.
وبعد أن انتهت معاناته مع مدربه السابق كلوب، سيكون نونيز من جديد مهددا بملازمة دكة البدلاء، خصوصا أن الهولندي أرني سلوت وقع بالفعل على المهاجم المنتظر قدومه إلى ليفربول ليكون جنبا إلى جنب مع النجم محمد صلاح في الخط الأمامي للريدز.
وقالت "ديلي ميل" إن سلوت معجب بالمهاجم الدولي الإنجليزي وطلب بالفعل من مسؤولي ليفربول التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، مضيفة أن داروين نونيز سيكون هو الضحية في تلك الصفقة؛ ما يعني أن المدرب الهولندي بدا واضحا منذ الأسابيع الأولى له في أنفيلد وأقصى المهاجم الأوروغواياني من حساباته.
وقالت الصحيفة البريطانية إن "أولي واتكينز مطلوب بشدة من قبل مدرب ليفربول آرني سلوت ليحل محل داروين نونيز"، مضيفة أن أستون فيلا سيخوض معركة صيفية ضارية للحفاظ على مهاجمه ونجمه الأول وحمايته من العروض التي ستصل بشأنه.
وتابعت: "ستحاول إدارة أستون فيلا ومدربه الإسباني أوناي إيمري من أجل أولي واتكينز الذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو 2028.
وتألق واتكينز مع أستون فيلا بشكل لافت خلال موسم 2023 ـ 2024 حيث سجل 27 هدفاً في مختلف المسابقات، منها 19 هدفاً في الدوري و8 أهداف في الدوري الأوروبي، بجانب صناعة 13 هدفا في الدوري أيضا.
وساهم المهاجم، الذي سيكون ضمن قائمة منتخب الأسود الثلاثة في يورو 2024، في حلول فريقه بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.