سلوت ينقلب على مهاجم ليفربول

حدد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي أولى الصفقات التي ينوي ضمها للنادي استعدادا لموسم 2024 ـ 2025 وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه رسميا لخلافة الألماني يورغن كلوب في تدريب "الريدز".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية (DAILY MAIL)، سيكون الإنجليزي أولي واتكينز هداف أستون فيلا، أول الوافدين على ملعب أنفيلد في الصيف المقبل، لكن ذلك سيكون بالتأكيد على حساب لاعب آخر لن يكون غير الأوروغواياني داروين نونيز.

وبعد أن انتهت معاناته مع مدربه السابق كلوب، سيكون نونيز من جديد مهددا بملازمة دكة البدلاء، خصوصا أن الهولندي أرني سلوت وقع بالفعل على المهاجم المنتظر قدومه إلى ليفربول ليكون جنبا إلى جنب مع النجم محمد صلاح في الخط الأمامي للريدز.

وقالت "ديلي ميل" إن سلوت معجب بالمهاجم الدولي الإنجليزي وطلب بالفعل من مسؤولي ليفربول التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، مضيفة أن داروين نونيز سيكون هو الضحية في تلك الصفقة؛ ما يعني أن المدرب الهولندي بدا واضحا منذ الأسابيع الأولى له في أنفيلد وأقصى المهاجم الأوروغواياني من حساباته.