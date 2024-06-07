رسميًا.. خالد العيسى يترشح لرئاسة النادي الأهلي السعودي

وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة الأهلي غير الربحية، يوم الاثنين الماضي، وسيتم غلقه مساء اليوم الجمعة.

وأصدر خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي حاليًا، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله ترشحه لولاية ثانية على مقعد الرئيس.

وقال العيسى، في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إيماناً منا بدور جماهيرنا الغالية المسوق الأجمل والأكبر لدوري روشن بحضورها الأعلى، وفي إطار سعينا بمبادرات جديدة للوصول إلى مليون مشجع أهلاوي في الموسم القادم، يسعدني أن أبدأ بنفسي وأعلن دعمي للمدرج الأهلاوي بـ (50) ألف تذكرة للعشاق الأوفياء من جماهيرنا الحبيبة خلال مباريات الموسم القادم".

وأضاف: "بهذه المناسبة، أعلن ترشحي لفترة رئاسية أخرى بإذن الله".