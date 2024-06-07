رسميًا.. خالد العيسى يترشح لرئاسة النادي الأهلي السعودي
أعلن خالد العيسى ترشحه، رسميًا، على منصب رئيس النادي الأهلي السعودي، للدورة الانتخابية المقبلة.
وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسة الأهلي غير الربحية، يوم الاثنين الماضي، وسيتم غلقه مساء اليوم الجمعة.
وأصدر خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي حاليًا، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله ترشحه لولاية ثانية على مقعد الرئيس.
وقال العيسى، في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إيماناً منا بدور جماهيرنا الغالية المسوق الأجمل والأكبر لدوري روشن بحضورها الأعلى، وفي إطار سعينا بمبادرات جديدة للوصول إلى مليون مشجع أهلاوي في الموسم القادم، يسعدني أن أبدأ بنفسي وأعلن دعمي للمدرج الأهلاوي بـ (50) ألف تذكرة للعشاق الأوفياء من جماهيرنا الحبيبة خلال مباريات الموسم القادم".
وأضاف: "بهذه المناسبة، أعلن ترشحي لفترة رئاسية أخرى بإذن الله".
يذكر أنه بعد إغلاق باب الترشح، سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة 5 أيام، من 8 يونيو إلى 12 يونيو.
وبعد إعلان القائمة الأولية، ستكون هناك فرصة للمرشحين لتقديم طعون ضد القائمة في يوم واحد وهو 13 يونيو، ومن ثم سيُجرى النظر في هذه الطعون على مدار 4 أيام، من 14 يونيو إلى 17 يونيو، عقب ذلك، سيُجرى إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي 18 و19 يونيو.
وسيُجرى الاقتراع، وستُعقد الجمعية العمومية يوم الخميس 20 يونيو، وفي اليوم التالي، ستكون هناك فرصة لتقديم طعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وسيُجرى النظر في هذه الطعون خلال يومي 22 و23 يونيو.
وأخيرًا، بعد انتهاء هذا الجدول الزمني المفصل للانتخابات، سيُجرى اعتماد القائمة الفائزة برئاسة وعضوية المجلس من قِبل وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب.