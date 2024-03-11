إقالة مدرب ليتشي بعد "نطحه" لاعب هيلاس فيرونا (فيديو)
أعلن نادي ليتشي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقالة مدربه روبرتو دافيرسا بعد أن ضرب برأسه لاعبًا منافسًا عقب خسارة فريقه أمام هيلاس فيرونا مطلع الأسبوع الحالي.
ووجَّه دافيرسا ضربة رأس إلى توماس هنري مهاجم هيلاس فيرونا عقب هزيمة ليتشي 1-صفر على أرضه في الدوري أمس الأحد، بينما أصدر ليتشي بيانًا في اليوم ذاته أدان فيه الحادث قبل أن يقيل دافيرسا (48 عامًا) من منصبه.
وقال ليتشي في بيان: "بعد الأحداث التي تلت مباراة ليتشي وفيرونا يعلن ليتشي أنه أعفى المدرب روبرتو دافيرسا من منصبه".
وتلقى كلٌّ من دافيرسا وهنري بطاقة حمراء، وفي وقت لاحق اعتذر المدرب، لكنه قال إن لاعبيه تعرَّضوا للاستفزاز بصورة مستمرة قرب نهاية المباراة.
وكان دافيرسا تولى تدريب ليتشي في يونيو 2022.
ويحتل ليتشي المركز الـ15 بين فرق الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط. بينما يحتل فيرونا المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.