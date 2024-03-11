إقالة مدرب ليتشي بعد "نطحه" لاعب هيلاس فيرونا (فيديو)

أعلن نادي ليتشي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقالة مدربه روبرتو دافيرسا بعد أن ضرب برأسه لاعبًا منافسًا عقب خسارة فريقه أمام هيلاس فيرونا مطلع الأسبوع الحالي.

ووجَّه دافيرسا ضربة رأس إلى توماس هنري مهاجم هيلاس فيرونا عقب هزيمة ليتشي 1-صفر على أرضه في الدوري أمس الأحد، بينما أصدر ليتشي بيانًا في اليوم ذاته أدان فيه الحادث قبل أن يقيل دافيرسا (48 عامًا) من منصبه.

وقال ليتشي في بيان: "بعد الأحداث التي تلت مباراة ليتشي وفيرونا يعلن ليتشي أنه أعفى المدرب روبرتو دافيرسا من منصبه".