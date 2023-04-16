رد فعل ميسي بعد تذكيره بأنه بطل كأس العالم (فيديو)
أظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رد فعل لافت أعجب الجماهير بعد تذكيره بأنه بطل كأس العالم 2022.
وقبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ولانس على ملعب بارك دي برينس في الدوري الفرنسي، كان أحد المشجعين حريصًا على تذكير ميسي بأنه "بطل العالم".
وأثناء عمليات الإحماء صرخ المشجع في وجه نجم باريس سان جيرمان: "تفضل، بطل العالم!".
وانتشر رد فعل ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حصل مقطع الفيديو على أكثر من نصف مليون مشاهدة.
وكان ميسي قريبًا من أفضل أداء له في فوز باريس سان جيرمان الحاسم 3-1 على لانس، أمس السبت.
وسجل ميسي الهدف الثالث للفريق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، حيث تعاون بشكل رائع مع زميله الهداف كيليان مبابي.
وتقدم باريس سان جيرمان بفارق تسع نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، ويبدو أنه قطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الفرنسي.
وسجل ميسي حتى الآن 495 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، أكثر من أي لاعب كرة قدم آخر في التاريخ.
واللاعب البالغ من العمر 35 عامًا لديه أيضًا 20 هدفًا مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، بالإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.