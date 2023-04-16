رد فعل ميسي بعد تذكيره بأنه بطل كأس العالم (فيديو)

وانتشر رد فعل ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حصل مقطع الفيديو على أكثر من نصف مليون مشاهدة.

وكان ميسي قريبًا من أفضل أداء له في فوز باريس سان جيرمان الحاسم 3-1 على لانس، أمس السبت.

وسجل ميسي الهدف الثالث للفريق قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، حيث تعاون بشكل رائع مع زميله الهداف كيليان مبابي.