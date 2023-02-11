بايرن ميونخ يفرض غرامة مليونية على نوير

وقال كريستيان فالك الصحفي في "بيلد" عن أن نوير عقد جلسة مباحثات مع جوليان ناغيلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ البالغ من العمر 35 عامًا ويصغر الحارس بعام واحد.

وفي محادثة فردية، أوضح المدرب والقائد المشاكل التي تسببت في الاضطرابات في النادي نتيجة لمقابلة نوير مع موقع "ذا أثليتك" البريطاني وصحيفة "زوديويتشه" الألمانية والتي لم يهاجم خلالهما ناغيلسمان فحسب ، بل هاجم أيضًا مديري النادي أوليفر كان (53 عامًا) وحسن صالح حميدزيتش (45 عامًا) بعد طرد مدربه وصديقه تابالوفيتش.

ولا يزال التقرير المقدم إلى إدارة النادي معلقًا. لا يزال يمكن أن يواجه حارس المرمى عقوبات قاسية بعد هذه الجلسة.

وأجرى فيليب لام قائد الفريق البافاري في 2010 مقابلة مع صحيفة "زوديويتشه" أيضًا ، دفع بعدها غرامة قدرها 50 ألف يورو، حيث دعم لام حينها مدربه المثير للجدل لويس فان غال دون علم وموافقة بايرن ميونخ.

وحينها استند بايرن ميونخ لفرض هذه العقوبة على لام إلى بند في عقد اللاعب. وفقًا لذلك، يُقال إن الفقرة 5 تنص على أنه يمكن للنادي فرض غرامة تصل إلى 25 ألف يورو إذا خالف اللاعب الالتزامات التعاقدية. بالإضافة إلى إمكانية فرض هذه العقوبات التعاقدية في وقت واحد، مما دفع بايرن ميونخ لفرض هذه الغرامة مرتين ضد فيليب لام.